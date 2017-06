Polttoaineen jakeluun tulee viikon keskeytys - vastalause hallituksen omistajapolitiikalle

Nesteen henkilöstöryhmät keskeyttävät polttoaineen jakelun viikoksi juhannuksen jälkeen. Kyse on vastalause pääministeri Juha Sipilän (kesk.) hallituksen omistajapolitiikalle.

Neste Jacobsin ylempien toimihenkilöiden luottamusmies Timo Nyman kertoo STT:lle, että viranomaisten polttoainejakelu jatkuu normaalisti ja varmistetaan erikseen sovittavalla tavalla. Muuten jakelutauko alkaa maanantaina 26. kesäkuuta ja päättyy 2. heinäkuuta.

Huoltoasemilla saattaa tulla pulaa polttoaineista jakelukatkon takia, Nyman arvioi.

Tuotanto Nesteen jalostamoilla Porvoossa ja Naantalissa jatkuu jakelukatkon aikana normaalisti. Nesteen jalostamoilta toimitetaan polttoaineita suurelle osalle Suomen huoltoasemista.

Hallitus on ajanut läpi muutoksia omistajaohjauslakiin, joiden tuella valtion omistusosuutta Nesteessä voidaan laskea 33,4 prosenttiin nykyisestä 50,1 prosentista. Samalla on perustettu Valtion Kehitysyhtiö (Vake), johon on päätetty siirtää osakkeita 2,4 miljardin euron edestä.

- Omistusten siirto Vakeen avaa mahdollisuuden ulkopuoliselle taholle hankkia yhtiön osake-enemmistön ja vaarantaa yhtiön pitkäjänteisen kehittämisen. Nesteen henkilöstössä kasvaa huoli siitä, että Vaken perustaminen on vain välivaihe valtion omistuksen myynnissä, siis yksityistämisessä, henkilöstöryhmät toteavat tiedotteessaan.

Työntekijöiden edustajat vaativat, että valtion omistamissa yhtiöissä olevaa osaamista ja innovaatioita ei pidä myydä sijoittajille lyhytnäköisen voitontavoittelun nimissä.