Polar Bear Pitchingin ensimmäiset finalistit on julkistettu, avanto tehdään torinrantaan

Polar Bear Pitching -kisan ensimmäiset finalistit on valittu.

Finaaliin valittiin hakemusten perusteella 13 yritystä kahdeksasta eri maasta. Tapahtuman järjestäjät saivat hakemuksia 16 eri valtiosta. Lisäksi finaaliin osallistuu parhaat semifinaalissa mukana olleet yritykset.

Polar Bear Pitching on pitsauskilpailu, jossa finaaliin selvinneet yritykset pitävät markkinointipuheet avannossa. Avanto tehdään tänä vuonna Oulun torinrantaan.

Tapahtuma järjestetään ensi viikolla, 14.–15. helmikuuta. Finaali käydään keskiviikkona 15.2. kello 18–20. Edellisenä päivänä ohjelmassa on Dark Bear -semifinaali.

Finaali lähetetään suorana internetissä.

Hakemusten perusteella ennakkoon valitut finalistit ovat:

Sensotrend, Suomi: Sensotrend helpottaa diabeetikoiden omahoitoa keräämällä kaiken hoitoon vaikuttavan tiedon yhteen käyttöliittymään, jossa sitä voi tarkastella vuorovaikutteisesti ja josta sen voi jakaa diabeteshoitajan ja -lääkärin kanss

TryMeDo, Venäjä: TryMeDo on sovellus, joka tuo yhteen ihmiset, joita yhdistää yksi asia - halu etsiä, luoda ja suorittaa haasteita.

Teach Me Now, Arabiemiraatit: Teach Me Now on alusta, jonka avulla voi oppia maailmanhuipuilta tuutoreilta, mentoreilta ja asiantuntijoilta, ja jonka kautta voi opettaa ja inspiroida ihmisiä ympäri maailman.

Intellyo, Unkari: Intellyo on koneälyä hyödyntävä alusta, joka analysoi optimaalista viestintää netissä ja omissa liikennealustoissaan, ja tuottaa sitten hyperkohdennettua sisältöä kohdeasiakkaiden saavuttamiseksi.

SATU Laboratory, Viro: SATU Laboratoryn tuote on geeli, joka korvaa perinteiset puhdistusliinat. Geeliä lisätään tavalliseen wc-paperiin ennen pyyhkimistä. Geeli puhdistaa ja pehmentää ihoa.

CityFALCOn, Iso-Britannia: CityFALCOn on henkilökohtaisesti räätälöity talousuutissyöte, joka auttaa lisäämään kaupankäynti- ja investointituottoja.

TalentAdore, Suomi: TalentAdore on kehittänyt virtuaalisen rekrytointiassistentin, joka sallii henkilökohtaisen ja yksilöllisen kommunikoinnin koko rekryprosessin ajan kaikkien työntekijäkandidaattien kanssa keinoälyn avulla.

First Bond, Tanska: First Bond on kehittänyt puettavan teknologian tuleville vanhemmille, jotka eivät halua jäädä paitsi tulevan lapsensa toimista ja kehityksestä. Fibon avulla vauvan toiminnot monitoroidaan ja jaetaan elegantin älyrannekkeen kautta, joka imitoi sikiön liikkeitä.

Proximi.io, Suomi: Proximi.io on yhdistetty ohjelmistokehityspakki ja ohjelmointirajapinta kaikille mobiilipaikannuksen teknologioille. Alustan avulla voi aloittaa paikkatietoisen sovelluksen kehittämisen minuuteissa.

Zalster, Ruotsi: Zalster tarjoaa Facebook-mainosten älykästä optimointia ja automaatiota.

Faraday Fast Rentals & Services, Suomi: Faradayn autonjakoteknologia helpottaa yritysten, leasing-yritysten tai laivaston omistajien kulkuneuvojen jakamista.

Virta, Suomi: Virta tarjoaa sähköautojen latauspalveluita maan kattavimmassa verkostossa.

Ultimate.ai, Suomi: Ultimate.ai rakentaa syväoppimista hyödyntävää tekoälyä, joka ymmärtää ja puhuu suomea, yritysten käyttöön.