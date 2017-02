Avantopitsauskisa Polar Bear Pitching käydään jälleen Oulussa. Startupit pulahtavat Torinrannan avantoon finaalissa, joka käydään klo 18-20.

Finaalissa kisaa kaiken kaikkiaan 15 yritystä. Finalistit ovat Sensotrend, TryMeDo Venäjä, Teach Me Now Arabiemiraatit, Intellyo Unkari, SATU Laboratory Viro, CityFALCOn Iso-Britannia, First Bond Tanska, Proximi.io, Faraday Fast Rentals & Services, Virta, Ultimate.ai sekä 3DBear, QuietOn, Diske ja Doc In The Air.

Finaalin voittaja saa 10 000 euron käteispalkinnon sekä majoituksen Mustakarhu-hotelliin ja työhuoneen Plug-and-Play -teknologiakeskuksesta kahdeksi viikoksi Silicon Valleysta.

Katso suora nettilähetys: