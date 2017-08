Pohjoisen yrityksille kehitetään metalliosien 3D-tulostusta, Oulun yliopisto mukana hankkeessa

Oulun yliopisto, Luulajan teknillinen yliopisto ja Tromssan yliopisto ovat käynnistäneet hankkeen, jossa kehitetään metalliosien 3D-tulostusta. Tarkoituksena on keskittyä erityisesti alueen yritysten tarvitsemiin metalliosiin.

Yliopistojen hankkeessa on mukana viisitoista pohjoisen alueella toimivaa yritystä. Niistä valtaosa on pieniä tai keskisuuria.

3D-tulostus on yleistymässä, ja se on tulossa yhdeksi valmistusvaihtoehdoksi etenkin piensarjatuotannossa. Muovipohjaisten materiaalien 3D-tulostus on joissakin alueen yrityksissä jo rutiininomaista.

Oulun yliopistossa hanke pohjautuu Tulevaisuuden tuotantoteknologiat (FMT) ryhmän metallien 3D-tulostusosaamiseen sekä tuotantotekniikan ja materiaalintestauksen osaamiseen. Ryhmällä on käytössään Nivalan ELME Studioon sijoitettu uusi 3D-metallitulostuslaite. Sitä hyödyntävät tutkijoiden lisäksi pohjoisen alueen yritykset.