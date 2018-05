Pohjois- ja Itä-Suomi rakentavat teollisen muutoksen pilottia EU-komissio haluaa alueiden erikoistuvan älykkäästi

Eihän vaan olla metsiä kaatamassa, se olisi Suomen tuho. Puita ei kestä kaadella kauheita määriä, koska ne juovat vettä paljon ja täälllä on joka vuotiset tulvat. Suomesta tulee uudestaan suomaata kun ei ole tarpeeksi puita, se on jo nyt nähtävissä, monissa paikoissa. Yksistään tonteilla kun on kaadettu suuria puita alkaa maa vetistymään. Puita pitää kasvattaa sitä mukaa kun niitä kaadetaan tasaisesti vuosien varrella. Talot ovat vesimassojen ympäröiminä, onko ihme jos homehtuvat. Teiden varsilta kun kaadetaan puut niin tiet routivat, koska vesi makaa tien alla ja ojissa. Puut ovat meidän elinehtomme myös maassa juurineen kaikkineen.