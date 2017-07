Pekka Perä syyttää mediaa Talvivaaran ongelmien paisuttelusta

Talvivaaran toimitusjohtaja Pekka Perä syyttää tiedotusvälineitä yhtiönsä kohtuuttomasta käsittelystä kaivosyhtiön ajauduttua vaikeuksiin Sotkamossa.

Talvivaara sijoittui ykköspaikalle viestinnän konsulttiyritys Tekirin teettämässä kyselytutkimuksessa, jossa selvitettiin suomalaisten eniten vihaamia yrityksiä.

Perää eivät kyselyn tulokset yllättäneet.

– Tämä heijastaa suoraan sitä julkisuutta, mitä yrityksille tulee ja miten tietoa välitetään, Perä sanoi Porin SuomiAreenan keskustelussa Suomen vihatuimmista yrityksistä.

Perän mukaan mittasuhteet katosivat Talvivaaraa koskevassa uutisoinnissa. Perän mielestä yhtiön ongelmia on paisuteltu, minkä seurauksena yleisölle on syntynyt väärä mielikuva.

– Media menee aina samaan suuntaan. Se on niin kuin lammaslauma. On hyvin vähän toimittajia, jotka ottavat selvää asioista, Perä sanoi.

– Media on suurelta osin kuin painokone. Kun yksi tekee jonkun uutisen, muut monistavat sen. Kellään ei ole enää aikaa lähteä katsomaan sitä toista puolta, että onko tämä edes totta.

– Talvivaaran maine on täysin väärä. Se on julkisuuden luoma kuva siitä mitä siellä on tapahtunut. Sille on ehkä ollut joku alkusyy, mutta kaikki muu on paisuttelua.