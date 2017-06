Pekka Perä saneerauspäätöksen jälkeen: Pankkien vastustuksesta oli iso haitta

Lisärahoituksen hankkiminen uuden liiketoiminnan käynnistämiseksi on kesän alkaessa, lomakauden kynnyksellä erittäin vaikeaa, sanoo Talvivaaran kaivososakeyhtiön toimitusjohtaja Pekka Perä.

Neuvottelut ovat hänen mukaansa kuitenkin oleellisesti helpommat nyt, kun Espoon käräjäoikeus hyväksyi yhtiön saneerausohjelman. Yhtiö haki saneerausmenettelyyn syksyllä 2013.

Ennen oikeuden perjantaista päätöstä sopimusten teko on ollut Perän mukaan hankalaa.

- Toisella kumppanilla on aina riski, että jos saneeraus ei toteudukaan. Uskotaan, että tilanne helpottuu nyt oleellisesti, Perä sanoo Lännen Medialle.

Konkurssin välitön uhka on nyt kauempana. Yhtiöllä oli alun perin saneerausvelkoja 451 miljoonaa. Oikeuden hyväksymän saneerausohjelman mukaisesti sillä on velkaa 9,6 miljoonaa euroa. Yhtiöllä on kaksi vuotta aikaa hoitaa ne.

Oikeuden päätöksestä käy ilmi, että yhtiöllä oli vuoden lopussa kassavaroja noin 3,8 miljoonaa euroa, jotka riittävät oikeudelle annetun selvityksen perusteella ainakin loppusyksyyn.

Toukokuussa yhtiö päätti lomautuksista ja palkan alennuksista, koska käräjäoikeuden päätös viivästyi odotetusta.

- Näillä säästöillä varmistetaan, että olemme markkinoilla ja rahoitusta varmistetaan sitten, kun se on mahdollista, Perä viittaa kesän jälkeiseen aikaan.

Perän mukaan lisärahoitusta tarvitaan joka tapauksessa ja valmisteltavat uusiin liiketoimintoihin liittyvät asiat etenevät suunnitelmien mukaan.

Uutta liiketoimintaa valmistellaan

Talvivaaran Kaivososakeyhtiöllä ei ole nimestään huolimatta enää kaivostoimintaa. Se on kertonut jatkavansa uusien liiketoimintojen valmistelua sekä ravinteiden kierrätysliiketoiminnan sekä energiansäästöliiketoiminnan kehittämistä.

Toukokuussa velkojista Finnvera, Danske Bank, OP Yrityspankki, Nordea ja Handelsbanken jättivät Espoon käräjäoikeuteen konkurssihakemuksen sekä vaatimuksen saneerausmenettelyn keskeyttämisestä ja ohjelmaehdotuksen hylkäämisestä. Viikon kuluttua ne luopuivat konkurssihakemuksesta.

- Siitä että pankit lähtivät vastustamaan, meille oli oikeasti paljon haittaa, Perä sanoo.

"Mikään ei ole varmaa"

Yhtiöllä on edelleen noin 80 000 osakkeenomistajaa, joista noin 60 prosenttia on kotitalouksia. Mikä viesti Perällä on piensijoittajille?

- Pyrimme tarjoamaan osakkaille sellaisen liiketoimintasuunnitelman, jota he pitävät houkuttelevana ja johon kannattaa satsata.

- Pitää sanoa, ettei mikään ole varmaa mutta nyt se on ainakin mahdollista.