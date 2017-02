Pankkikortti sisään ja maito ja makkara mukaan – automaattikauppa testataan nyt asiakkailla

Sirullinen pankki- tai luottokortti aukkoon ja maitopurkki ja lauantaimakkara luukuista mukaan. Automaattinen ruokakauppa ilman asiakaspalvelijoita esitellään tällä viikolla sekä asiakkaille että kauppiaille Forssassa.



Sekä Palvelualojen ammattiliiton (PAM) että Päivittäistavarakauppa ry seuraavat automaattikaupan ensimetrejä uteliaana.



– Onhan tätä odoteltu. Jonkinlaisia esimerkkejä löytyy esimerkiksi Saksasta ja Yhdysvalloista. En näe automaattia vielä pahaenteisenä palvelumyymälän kilpailijana, mutta kehitystä pitää seurata.Täydentävä palvelu se voi olla, PAM:n Hanna Kuntsi toteaa.



Toimitusjohtaja Kari Luoto Päivittäistavarakauppa ry:stä seuraa kiinnostuneena miten moduulimyymälä otetaan vastaan vapautuneiden aukioloaikojen Suomessa.



– Asiakkaalla on jo nyt iso valta määrätä miten kauppa on auki. Aika näyttää riittääkö kysyntä ja miten tavaravirta ja tuotteiden tuoreus automaatissa hallitaan, Luoto miettii.



Maaseudun ja lähiöiden kauppojen pelastaja?



Moduuleihin perustuvan automaattimyymälän taustalla on Rivender Oy, joka povaa innovaatiostaan maaseudun ja lähiöiden ruokakauppojen pelastajaa.



– Moduuleilla voidaan toteuttaa pieniä lähikauppoja alueilla, joilla perinteinen ruokakauppa ei ole enää ollut kannattavaa. Moduulikauppa voi olla täysin itsepalvelumyymälä tai siellä voi olla henkilökunta paikalla osan päivästä, kertoo Rivenderin hallituksen puheenjohtaja Sami Lindstedt.

Automaattimyymälän kehittänyt Rivender Oy tarjoaa sitä harvenevan kauppaverkoston täydentäjäksi maaseudulle ja lähiöihin. Pilottipuoti testataan ja esitellään Forssassa.

Ulvilalaisella Lindstedtillä on takana kauppiasuraa, ja hän testasi kotipaikkakunnallaan 2009–2010 Ruokakomero-automaattimyymälää. Rivender on jalostanut ideaa Tekesin tukemana niin, että mallilla voi toteuttaa myymälän aina kioskista supermarketiin.



Myymälä testataan Forssassa, koska yhtiön hallituksessa vaikuttavat Forssan Citymarketin kauppias Mikko Virtanen sekä sijoittaja Juha Siitonen. Esittelymyymälän on rakentanut FM-Haus Oy Jokioisilla



– Forssassa on testissä noin 70 tuotteen myymälä. Hyvänkokoinen lähikauppa vaatisi 300–400 moduulin myymälän, supermarket enemmän, mutta nekin onnistuvat, Lindstedt kertoo.



Myymälä on siirrettävissä testikäyttöön myös muualle.



Moduulimyymälä eroaa esimerkiksi amerikkalaisista automaattikaupoista siinä, että tavara ei kulje keräilystä liukuhihnaa pitkin asiakkaalle.



– Se on hygieenisesti asiakkaan itsensä poimittavissa. Moduulirakenne on myös helppo huoltaa. Jos jokin moduuli rikkoutuu, se ei sulje koko automaattia, vaan rikkimenneen voi helposti vaihtaa. Ohjelma seuraa myös tuotteiden määrää ja päiväyksiä. Jos päiväys umpeutuu, luukku lukittuu eikä tuotetta myydä, Lindstedt toteaa.



Kaupan digitalisaatio etenee mutta hitaasti



Sekä Kuntsi että Luoto ovat sitä mieltä, että digitalisaatio vahvistuu myös kaupan alalla vaikkakin hitaasti.



– On ollut keskusteluja esimerkiksi automaattikassoista, ja hirveän hitaasti ne ovat Suomeen tulleet. Se on kuitenkin selvä, että kaupan alan ammattien koulutuksessa ja täydennyskoulutuksessa siihen on hyvä varautua.



Luoto on samaa mieltä.



– Hidasta on. Ruoan verkkokaupassa on päästy vasta 0,3–0,5 prosenttiin koko myynnistä, ja siinäkin on käytössä hybridimalleja eli tilaus tehdään verkossa, nouto noutopisteeltä, hän toteaa.



Rivender Oy on vuonna 2013 perustettu start-up yritys. Sen tavoitteena on luoda standardi automaattiselle myymälälle ja rakentaa 50–100 referenssikauppaa. Se aikoo myös avata moduulien tuotannon ja myynnin muille valmistajille sekä myydä hallintaohjelmiston lisenssejä.



Yhtiön tähtäimessä ovat myös kansainväliset markkinat sekä lopulta laitteiden valmistuksen siirtäminen muille valmistajille.