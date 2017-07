Pankkijätti Nordea lykkää päätöstä pääkonttorista syyskuuhun

Finanssikonserni Nordea ilmoittaa, että lopullinen päätös pääkonttorin paikasta tehdään syyskuussa. Konsernijohtaja Casper von Koskull kertoo tiedotteessa syyksi sen, että Pohjoismaissa on virinnyt hankkeita, joiden tarkoituksena on tutkia mahdollisuutta liittyä EU:n pankkiunioniin.

Nyt pääkonttori on Tukholmassa ja yksi tulevaisuuden vaihtoehdoista on Helsinki.

Suomi on jo mukana pankkiunionissa, jossa mahdollista pankkikriisiä ratkottaisiin ennen kaikkea eurooppalaisella tasolla. Ruotsin hallitus kertoi aiemmin tässä kuussa, että se selvittää maan mahdollista liittymistä pankkiunioniin. Taustalla on muun muassa se, että Ruotsin pankkisektori on paisunut. Nordean pohjoismaiset tytäryhtiöt sulautuivat vähän aikaa sitten ruotsalaiseen emopankkiin, ja tytäryhtiöistä Suomessa, Norjassa ja Tanskassa tuli sivuliikkeitä.

Myös Tanska on kertonut selvittävänsä pankkiunioniin liittymisen mahdollisuutta.

Nordea kertoi aiemmin olevansa pettynyt siihen, että pankeille määrätyt vakausmaksut olivat kohoamassa Ruotsissa. Lisäksi Nordea arvioi Ruotsin hallituspolitiikan vaikeasti ennakoitavaksi.

Ruotsin hallitus on perustellut pankeilta kerättäviä vakausmaksuja sillä, että maan pankkisektori on suuri, keskittynyt ja kasvava. Varoja voisi käyttää esimerkiksi silloin, jos jokin pankki joutuisi kriisiin. Hallituksen suunnitelmat pankeille kaavailluista maksuista ovat muuttuneet kevään ja kesän aikana maltillisemmiksi, mikä on herättänyt kysymyksiä Nordean mahdollisesta jäämisestä Ruotsiin.

Nordean tulos huononi - voitto silti yli miljardi

Nordean liikevoitto ilman kertaeriä pieneni 1 010 miljoonaan huhti-kesäkuussa, kun tulos vuotta aiemmin oli 1 072 miljoonaa. Yhtiö kertoo osavuosikatsauksessaan, että yksinkertaistamishanke ja muutosohjelma etenivät neljänneksen aikana vauhdikkaasti, mikä kasvatti kuluja. Konsernijohtaja von Koskull kertoo tiedotteessa, että luottojen laatu oli vakaa ja Nordea odottaa luottotappioiden pysyvän tulevina neljänneksinä pitkän aikavälin keskiarvon alapuolella.

Von Koskullin mukaan yhtiö seuraa tarkasti erityisesti Ruotsin, Norjan ja Tanskan kiinteistömarkkinoita, missä hintataso on yhtiön mukaan joillakin alueilla kestämätön.

