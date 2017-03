Pähkinänkuoressa: Aloitteleva sijoittaja, huomioi ainakin nämä asiat

Aloittelevan sijoittajan pitää kertoa tarkkaan, minkä tyyppistä sijoitusta harkitsee, kuinka pitkäksi aikaa on valmis sijoittamaan rahansa ja kuinka suurta riskiä on valmis sietämään.

Näiden asioiden lisäksi tulee varmistaa, että sijoitusneuvoja ymmärtää mitä asiakas haluaa. Lisäksi asiakkaan tulee rohkeasti kysyä asioista, jotka ovat jääneet epäselväksi.



Nämä ovat pähkinänkuoressa neuvot, jotka Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINEn jaostopäällikkö Vesa Sainio antaa aloittelevalle sijoittajalle.



Sainion mukaan pankeilla ja sijoituspalveluyrityksillä on nykyään velvollisuus kysyä tarkasti asiakkaan taustatiedot ja toiveet sekä dokumentoida vastaukset.



– Tässä on kuitenkin pieniä pankkikohtaisia eroja. Jotkut paitsi täyttävät kyselylomakkeen, myös käyvät sen lopuksi yhdessä läpi asiakkaan kanssa, jonka jälkeen molemmat allekirjoittavat paperin, Sainio kertoo.



Laki ei edellytä näin pikkutarkkaa toimintaa, mutta asiakkaan kannalta se on turvallisinta. Eri pankit kun voivat kysyä vaikkapa asiakkaan sietämää riskitasoa erilaisella asteikolla, joten väärinymmärryksen vaara on olemassa.

Neljälle julkiset varoitukset



Finanssivalvonta kertoi keskiviikkona antaneensa neljälle yhtiölle julkiset varoitukset sekä määränneensä niille seuraamusmaksut. Yhtiöt eivät hankkineet asiakkaasta tarpeeksi tietoja, varmistuneet liiketoimien soveltuvuudesta asiakkaalle saati dokumentoineet prosessia tarpeeksi hyvin.



Suomen Nordeassa käytettiin pankin sisäistä Sijoitusopas-työkalua, joka antoi asiakkaalle aina suosituksen myydä koko nykyinen sijoitusvarallisuus ja sijoittaa varat mallisalkun sijoitustuotteeseen.



– Käytännössä pankit markkinoivat harvoin muita kuin omia tuotteitaan, Sainio toteaa.



Nordea joutuu maksamaan 1 000 000 euron, Helsingin seudun OP 400 000 euron, Alexandria Pankkiiriliike 90 000 euron ja Investium 20 000 euron maksun.

Näistä kolme ensimmäistä tiedottivat keskiviikkona, että laiminlyönneistä ei ole aiheutunut asiakkaille vahinkoa. Yhtiöillä on vielä mahdollisuus valittaa päätöksistä markkinaoikeuteen.

Ei uskalleta kysyä, vaikkei ymmärretä

Sainion mukaan suomalainen perisynti on pysyä hiljaa silloinkin, kun olisi kysymysten aika.



– Jos ensin esitellään sijoitustuote ja sitten kysytään asiakkaalta, ymmärsikö tämä, niin valitettavan helposti henkilö sanoo ymmärtäneensä, vaikka kaikki meni täysin ohi. Ei pankin edustajakaan voi olla ajatustenlukija.



Ikä tosin vaikuttaa asiaan: nuoret sijoitusasiakkaat ovat Sainion mukaan iäkkäitä herkempiä selvittämään asioita.



Hyvä nyrkkisääntö on myös sijoitusten hajauttaminen, mikä tyypillisesti alentaa riskiä. Toisaalta asiakkaan pitää olla tarkkana hajautustenkin suhteen.



– Jos sijoittaa suurimpiin suomalaisiin pörssiosakkeisiin ja sijoitusrahastoon, joka sijoittaa Suomeen, siinä ollaan aika nopeasti tilanteessa, jossa ei tullutkaan kovin suurta hajautusta.



FINEn käsittelemissä riitatapauksissa nousee välillä esille myös sijoitusneuvonnan ja markkinoinnin välinen ero.



– Sijoitusneuvonta tarkoittaa, että annetaan yksilöllinen suositus jostakin rahoitusvälineestä: juuri sinun kannattaisi ostaa tai myydä. Jotta näin voi tehdä, selonottovelvollisuus on huomattavasti yksityiskohtaisempi, Sainio opastaa.



– Yleinen markkinointi taas on tyyliä ”tässä on hyvä sijoitustuote, naapurikin osti tätä”.