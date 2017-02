Ouluun 5G-testiverkkoon kohta varsinaisia 5G-demolaitteita

Matkapuhelinteknologian 5G-testiverkko Oulun yliopiston tiloissa on oikein hyvällä mallilla, sanoo projektipäällikkö Olli Liinamaa.

– Tähän toivotetaan tervetulleeksi teknologian tekijät, palvelun kehittäjät, tutkijat. Tuokaa puolivalmiit innovaatiot pois autotallista, täältä saa apua, Liinamaa yllyttää pieniä ja keskisuuria yrityksiä.

Tähän asti parikymmentä yritystä on ollut mukana ryhmässä, joka testiverkkoa on ollut aktiivisesti kehittämässä. Sen ryhmän ulkopuolisia firmoja on toistaiseksi ollut testiverkkoa hyödyntämässä puolisenkymmentä, Liinamaa arvioi.

Testiverkko on hyvässä hyötykäytössä näilläkin voimilla, mutta lisää hyödyntäjiä voidaan ottaa mukaan. Siinäkään mielessä pk-yritysten ei tarvitse ujostella, että verkon käytöstä ei aiheudu yrityksille kustannuksia ellei tässä yhteydessä tarvita erityisiä verkon ylläpitäjien tekemiä muutostöitä.

Tällä hetkellä testiympäristön laitteet ovat uusinta uutta nykyistä 4G-teknologiaa, vaikka 5G onkin testiverkkoa eteenpäin ajava voima ja puheissa kovasti esillä. Tähän asiaan on kohta tulossa muutos.

Lähiaikoina yliopiston ja VTT:n testiverkkoon asennetaan Nokian kehitysvaiheessa olevat 5G-demolaitteet, jolloin voidaan sanoa 5G:n olevan käytettävissä ja testattavissa myös yliopiston tiloissa.