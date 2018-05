Oulusta Luulajaan ja Tromssaan lentänyt NextJet hakeutui konkurssiin, lennot peruttiin heti

Eihän se ollut sijoitus lentokoneeseen, vaan yhteyden tukemiseksi turvattiin oululaisten yritysten mahdollisuuksia tehdä bisnestä Ruotsiin ja Norjaan. Samasta syystä ilkkujien on syytä hillitä intonsa penätä jotain laskelmaa yhteyden hinnasta per matkustaja, kun oikeasti pitää laskea sitä hyötyä, mitä Ouluun on saatu kauppoina, joita on tehty noille alueille oululaisyritysten toimesta.