Oulussa uskotaan Tromssan-lentojen kasvuun, nykyään koneiden täyttöaste 40 prosenttia

Oulun ja Tromssan sekä Oulun ja Luulajan välisten lentojen uskotaan houkuttelevan entistä enemmän matkustajia, kun viime viikolla kerrotut uudistukset astuvat voimaan.

BusinessOulun mukaan viimeisen vuoden aikana Oulu-Luulaja-Tromssa-reitillä on lentänyt 6 000 matkustajaa. Koneiden täyttöaste on ollut 40 prosenttia.

Lentoreitillä on liikennöity viidesti viikossa 33- tai 19-paikkaisilla potkurikoneilla.

Jatkossa lennetään Oulusta suoraan Tromssaan ja Luulajaan kolmesti viikossa. Lennot tehdään 50-paikkaisella suihkukoneella.

Business Oulun asiantuntijan Alpo Merilän mukaan uusilla suorilla reiteillä tavoitellaan 70 prosentin täyttöastetta.

– Palvelumukavuus paranee ja nopeus sekä koneen koko kasvavat. Kasvua odotetaan kaikilta osa-alueilta kuten bisnesmatkailusta, turisteista, hallinnosta ja yliopistoväestä, Merilä sanoo.

Muun muassa Oulun seudulle tulevat aasialaisturistit ovat olleet kiinnostuneita parin päivän retkistä Jäämeren rannalle Tromssaan. KUVA: Jukka-Pekka Moilanen

Maaliskuussa Arctic Airlink avaa myös uuden lentoyhteyden Oulusta Luulajan ja Sundvallin kautta Göteborgiin. Kaupungin uskotaan houkuttelevaan niin liikematkustajia kuin turisteja.

– Göteborgin reitin näemme valtavana parannuksena ja mahdollisuutena. Se on tosi vilkas kaupunki: keskustassa on huvipuisto, jalkapallokenttä ja suuri ostoskatu. Ydinkeskustan elämä on tosi vilkasta ja maisemat meren rannalla ovat komeat, Merilä kehuu.

Merilä uskoo, että bisnespuolella Göteborgin suunnasta uusia yhteistyömahdollisuuksia voisi avautua esimerkiksi pelialalle.

– Göteborgin seudulla asuu myös kymmeniätuhansia suomalaisia, jotka eläköityvät ja haluavat käydä sukuloimassa kotimaassa, Merilä jatkaa.

Tromssan, Luulajan ja ja Göteborgin lentoja operoi Nextjet. Oulun kaupunki päätti vuonna 2014 rahoittaa lentoja viiden vuoden ajan yhteensä 2,7 miljoonalla eurolla.