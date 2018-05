Oulun tilinpäätös suurten kaupunkien kärkeä – vuosikate parani euroissa mitaten eniten

Suurten kaupunkien tilinpäätösten vertailussa Oulu on kärkipäässä, mutta hyvään tulokseen vaikuttivat kertaluontoiset erät, joita ei tänä vuonna ole.

Lähes kaikki Suomen suuret kaupungit tekivät viime vuonna ylijäämäisen tilinpäätöksen. Vain Tampere oli alijäämäinen.

Vielä vuonna 2014 suurimmalla osalla kaupungeista vuosikate oli niin pieni, ettei se riittänyt kattamaan poistoja. Viime vuonna vain Tampereen ja Turun tilanne oli näin heikko eli tulot eivät riittäneet edes juokseviin menoihin.

Oulu sen sijaan on pärjännyt tässä joukossa hyvin. Oulun kaupunkikonsernilla oli viime vuonna vähiten lainaa asukasta kohti ja euromääräisesti sen vuosikate parani eniten edellisestä tilinpäätöksestä, 43 miljoonaa.

Oulun vuosikate riitti kattamaan poistot reilusti, koko joukon kolmanneksi parhaiten. Viime vuoden talousarviota tehdessä vuosikatteeksi arvioitiin 44 miljoonaa, mutta tilinpäätöksessä se oli 119 miljoonaa euroa.

Tiedot käyvät ilmi Helsingin kaupungin julkaisemasta vertailusta, jossa ovat mukana kaikki yli sadantuhannen asukkaan kaupungit eli Helsinki, Espoo, Tampere, Vantaa, Oulu, Turku, Jyväskylä, Lahti ja Kuopio.

Asukaskohtaista peruskaupunkivelkaa oli eniten Lahdessa (6 312 euroa per asukas) ja vähiten Helsingissä (1 871 euroa per asukas). Eniten konsernilainaa per asukas oli Espoolla (12 280 euroa) ja vähiten Oululla eli 3 994 euroa per asukas.