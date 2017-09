Oulun seurakuntien kiinteistöjä myyntilistalla, kohteiden joukossa Yli-Iin ja Ylikiimingin pappilat

Oulun seurakuntayhtymä myy kiinteistöjään. Myynnissä ovat tällä hetkellä Yli-Iin ja Ylikiimingin pappilat, Ylikiimingin vanhan seurakuntatalo, tontti Ylikiimingin Pappilankujan varressa sekä Siiranjärven leirikeskus Taivalkoskella.

Kiinteistöistä voi jättää tarjouksen 9. lokakuuta asti. Lopullisen päätöksen myynnistä ja tarjousten hyväksymisestä tekee Oulun yhteinen kirkkovaltuusto.

Kiinteistökauppojen taustalla on seurakuntien päätös talouden turvaamisesta. Tarvittavat säästöt aiotaan toteuttaa pääasiassa kiinteitöjä ja tiloja myymällä.

– Oulun seurakuntien koko kiinteistökannan investointikustannusten säästötavoite on 30 miljoonaa euroa vuoteen 2022 mennessä, kertoo Oulun seurakuntien kiinteistöjohtaja Jaana Valjus.

Myös Kiimingin pappila on myyntilistalla. Sen myynti odottaa vielä tietoa alueen kaavamuutoksesta.

Oulun seurakuntayhtymä on vuodesta 2012 lähtien luopunut yli kymmenestä kiinteistöstä. Tähän mennessä on purettu Pateniemen seurakuntatalo, Oulunsalon seurakuntatalo, Haukiputaan Vakkurila ja omakotitalo Intiössä. Kaukovainion kappelin purkaminen on parhaillaan käynnissä.

Lisäksi omistajaa ovat vaihtaneet Öbergin talon Oulun keskustasta, Hietasaaren ja Vasamon leirikeskukset, Oulunsalon ja Salmelan pappilat sekä useat pienemmät asuinrakennukset ja -huoneistot.