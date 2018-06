Oulun Seudun Sähkö hankkii lisää vesivoimaa Norjasta – osakkeiden kauppahinta 160 miljoonaa euroa

Oulun Seudun Sähkön norjalainen osakkuusyhtiö Svartisen Holding AS ostaa Fortumin 10 prosentin omistusosuuden Hafslund Produksjon Holding AS:stä.

Kauppa arvioidaan saatavan päätökseen kesäkuussa 2018. Osakkeiden kauppahinta on noin 160 miljoonaa euroa.

Svartisen Holding on norjalainen yhtiö, jonka omistavat Oulun Seudun Sähkö, Vantaan Energia ja Turku Energia.



Hafslund Produksjon on vesivoiman tuotantoyhtiö, joka toimii Etelä-Norjassa. Yhtiö omistaa Oslon lähistöllä yhteensä 8 vesivoimalaitosta. Voimalaitokset sijaitsevat Glomma-joessa. Vuonna 2017 yhtiön tuotanto oli 3,2 TWh.



– Kauppa vahvistaa Oulun Seudun Sähkön jo ennestään vankkaa asemaa vesivoimasähkön tuottajana ja varmistaa täysin päästöttömän sähköenergian myyntiä asiakkaillemme myös tulevaisuudessa. Vesivoiman osuus Oulun Seudun Sähkön sähköntuotannosta on yli 90 prosenttia, toteaa Oulun Seudun Sähkön toimitusjohtaja Risto Kantola.