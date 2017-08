Oulun kaupunki etsii ostajaa arvotalolle – De Gamlas Hem on ollut tyhjillään jo kolme vuotta

Hollihaan kaupunginosassa, Kirkkokadun ja Puistokadun kulmassa, sijaitsee matala keltainen puutalo. Rakennus viihtyy sille omituisessa seurassa: maiseman hallitseva elementti on betoni, eikä ympärillä juuri muita puusta tehtyjä taloja näy.

Yksityisenä vanhainkotina vuoteen 1980 saakka toiminut De Gamlas Hem -niminen rakennus suojeltiin vuoden 1985 asemakaavassa. Suojelupäätöksen jälkeen talo siirtyi tontteineen Oulun kaupungin omistukseen. Vuonna 2007 siellä aloitti toimintansa monikulttuurikeskus Villa Victor, joka puolestaan muutti talosta uusiin tiloihin vuonna 2014.

Sisällä on aavistuksen tunkkaista, mutta haju ei ole niin paha, kuin sisäilmaongelmista kärsivissä taloissa tavallisesti.

– On selvää, että jotain ongelmia sisäilman kanssa täälläkin on. Asiasta on tehty toistakymmentä selvitystä, Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalvelujen tekninen isännöitsijä Janne Halvari toteaa.

Taloa lämmitetään, ja ilmanvaihto on jatkuvasti päällä, ettei kosteusvauriota pääsisi syntymään. Kaupunki on yrittänyt myydä tyhjää taloa vuodesta 2014 asti, mutta tuloksetta.

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut aikoo esittää yhdyskuntalautakunnalle, että rakennuksen myyntihintaa laskettaisiin. Kaupunki on kaupannut kohdetta 500 000 eurolla, jolla ostaja saisi koko kiinteistön tontteineen. Tämän lisäksi rakennus vaatisi Halvarin mukaan toiset puoli miljoonaa euroa korjausinvestointeihin.

– Olemme virkamieskunnassa miettineet, että ehkä pyyntihinta ei ole aivan markkinoiden mukainen. Tästä syystä aiomme esittää yhdyskuntalautakunnalle, että hinta laskettaisiin 300 000 euroon, Halvari sanoo.

Yhdyskuntalautakunnan on määrä käsitellä asiaa kokouksessaan 15. elokuuta.