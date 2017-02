Oululaisyritys Suomen Hoivatilat tähtää Helsingin Pörssiin, kaupankäynti tarkoitus aloittaa maaliskuussa

Suomen Hoivatilat on jättänyt listalleottohakemuksen Helsingin Pörssiin. Oulussa kotipaikkaansa pitävä yritys on kasvanut viime vuosina voimakkaasti.

Hoivatilojen osakkeen listalleotto on ehdollinen sille, että Helsingin Pörssi hyväksyy yhtiön listalleottohakemuksen. Kaupankäynnin yhtiön osakkeella odotetaan alkavan pörssilistalla maaliskuun alussa.

Samassa yhteydessä Hoivatilat on hakenut osakkeensa poistamista First North Finland -markkinapaikalta, jonne se listautui viime vuonna. Yhtiöllä on yli 4400 osakkeenomistajaa.

Suomen Hoivatilat Oyj on erikoistunut päiväkotien ja hoivakotien sekä palvelukortteleiden tuottamiseen. Yritys on perustettu vuonna 2008. Tällä hetkellä se tekee yhteistyötä 50 suomalaisen kunnan kanssa, ja se on käynnistänyt sata rakennushanketta eri puolilla Suomea.