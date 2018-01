Oululaisyhtiö Ravelast osti Hyvinkäällä sijaitsevan kumituotannon

Oululainen Ravelast Oy on ostanut Polymer Compononets Finland Oy:ltä Hyvinkäällä sijaitsevan kumituotannon.

Tekninen kumituotanto pysyy Hyvinkäällä, ja työntekijät jatkavat vanhoina työntekijöinä Ravelast Oy:ssä.

Ravelast kertoo, että näin se laajentaa elastisiin polymeerituotteisiin keskittynyttä tuotantoaan suurempiin sarjamuottituotteisiin.

Yritysoston tavoitteena on markkina-aseman parantaminen, joita synergian ja vahvempien tuotekehitysresurssien uskotaan tuovan.

Ravelast Oy on vuonna 1985 perustettu yhtiö, jonka pääkonttori on Oulussa. Yhtiöllä on tuotantoa myös Nokialla, Vantaalla ja Ruotsin Kiirunassa.