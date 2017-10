Oululaiskeksijän ajatus syntyi hierontatöissä – nyt hierontarengas on markkinoilla

Oulussa toimiva hieroja-yrittäjä Eero Simuna on saanut jokin aika sitten markkinoille keksintönsä, joka on Handy Care Ring -hoitorengas. Se on itsehoitoväline, joka on tarkoitettu tennis- ja golfkyynärpään sekä hiirikäden kivuliaiden käsi-ongelmien hoitoon.

Hoitorenkaan avulla on mahdollista helpottaa käsivarren lihasten kireyttä, jolloin lihasten oma paranemisprosessi pääsee käynnistymään.

Simunan mukaan hän on aiemminkin tehnyt keksintöjä. Hän on noin 30 vuotta tehnyt hierontatöitä.

– Tämä on ensimmäinen tuote, jota olen lähtenyt viemään eteenpäin ja patentoimaan. Tämä keksintö oli ensimmäinen, jossa hyöty oli konkreettinen. Tähtilamppu syttyi heti päässä, kun sain itse avun omiin vaivoihini tällä laitteella, Simuna sanoo.

Simunan mielestä osuuskunta A. Vipusen antama apu ja hyöty oli suuri keksinnön patenttihakemuksen teossa.

– Jopa sanamuodot ovat patenttihakemuksessa tärkeitä. Ja se on kuitenkin rahakysymys. Yksityiselle ihmiselle patentin ja mallisuojan hakeminen voi olla taloudellisesti lähes mahdotonta. Vipusen kautta tuli eri vaihtoehtoja, joiden avulla voi lähteä pienemmällä rahalla mukaan, Simuna sanoo.