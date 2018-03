Oululaiset Ōura Health ja Dispelix on valittu Suomen kymmenen lupaavimman startupin joukkoon

Talouselämä-lehti arvotti muun muassa yritysten kasvupotentiaalia.

Talouselämä-lehti on valinnut oululaisen Ōura Healthin sekä Oulussa toimivan Dispelix Oy:n kymmenen lupaavimman startupin kärkijoukkoon Suomessa. Teollisuuden ammattilaisia edustava tuomaristo arvostaa esimerkiksi kunnianhimoista konseptia ja kansainvälistä kasvupotentiaalia.

Tuomariston mukaan Ōuran tiimi on rohkea, kansainvälinen, täydentää toistensa osaamista ja saa aikaan. Yritys on saanut hyvinvointisormukselleen, joka lanseerataan huhtikuussa, 15 000 ennakkotilausta. Niistä 80 prosenttia on englanninkielisistä maista.

Maailman pienin hyvinvointilaite seuraa kantajansa unen laatua ja palautumista. Kyse on tuotteen toisesta sukupolvesta. Uudet versiot ovat kooltaan, materiaaliltaan ja muotoilultaan huomattavasti alkuperäistä sirompia. Vaikka renkaan sisällä on runsaasti teknologiaa, ulkomuoto ei juuri eroa tavallisesta sormuksesta.

– Design on yhtä tärkeä kuin teknologia ja tiede, toteaa toimitusjohtaja Petteri Lahtela.

Dispelix on Oulun ja Espoon VTT:n spinoff, joka valmistaa ohuita virtuaalinäyttöjä.

– Teemme läpinäkyviä näyttöjä, jotka integroituvat lisätyn todellisuuden laitteisiin, kuten älylaseihin, kertoo toimitusjohtaja Antti Sunnari.

Lasiset linssikomponentit manipuloivat nanorakenteilla valon kulkua. Parhaillaan ajetaan ylös isompaa tuotantoa asiakkaan vuonna 2019 lanseerattavia tuotteita varten.

– Me aiomme kasvaa kovaa vauhtia, Sunnari toteaa. Yrityksessä on 13 työntekijää. Tähtäimessä on tänä vuonna lisätä henkilöstöä kolmanneksella.