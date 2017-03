Oululainen Tosibox putsasi palkintopöydän maailman mobiilialan päätapahtumassa Barcelonassa

Tosibox Oy putsasi Barcelonassa palkintopöydän maailman suurimman mobiiliteollisuustapahtuman Mobile World Congressin yhteydessä järjestetyssä Innovation World Cupissa.

Tietoturvallisia etäyhteysratkaisuja tarjoava oululaisyritys voitti keskiviikkona sekä teollisuus- että turvallisuussarjan pitsauskisassa.



– Tosi iso yllätys, että voitettiin molemmat kategoriat, toteaa pitsaaja, toimitusjohtaja Tero Lepistö.



Voitto tuo sekä mainetta että kunniaa ja näkynee pian myös kasvuyrityksen myynnissä. Huomioarvosta kertoo jo se, että Lepistön LinkedIn-viesti veti kisan jälkeen hetkessä puoleensa yli 2 000 kiinnostunutta.



Ratkaisevaa on Lepistön mukaan helppokäyttöisyys. Esimerkiksi Australian poliisi käyttää Tosiboxin viestintäyhteyksiä. Myös maan öljyteollisuus on kiinnostunut.



Varsinaiset markkinat ovat juuri teollisuuden puolella. Viime kuukausina toiminta onkin vilkastunut Yhdysvalloissa.



Liikevaihto kasvoi viime vuonna reilun neljänneksen 2,2 miljoonaan euroon. Kuluva vuosi on alkanut 70 prosentin kasvukäyrällä. Yritys työllistää Suomessa yli 20 henkeä ja ulkomailla puolenkymmentä.



Viidettä kertaa järjestetyn kisan 26 finalistia oli valittu yli 400 yrityksen joukosta. Myös oululainen Capricode kiri finaalissa pistesijoille.