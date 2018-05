Oululainen iLOQ on ison kasvun kynnyksellä – pörssistä voisi löytyä lisärahoitusta yhtiön toiminnan vauhdittamiseksi

Oululainen digitaalisen lukituksen saralla toimiva iLOQ Oy on ison kasvun kynnyksellä, joka vaatii uskallusta. Näin sanoo toimitusjohtaja Heikki Hiltunen.

Yritys ilmoitti viime viikolla selvittelevänsä pörssiin menoa ja muita vaihtoehtoja lisäresurssien hankkimiseksi.

Hiltunen korostaa, että päätöstä ei pörssiin menosta ole.

– Me arvioimme erilaisia vaihtoehtoja tämän vuoden aikana ja listautuminen on yksi vaihtoehto, hän sanoo.

Jos kävisi niin, että iLOQ päättäisi mennä pörssiin, paikkana olisi Hiltusen mielestä luontevasti pörssin päälista eikä kauppapaikka First North.

Yritys tarvitsee rahoitusta mennäkseen eteenpäin murrosvaiheessa olevilla markkinoilla.

– Meillä on vahva asema kotimaassa ja Ruotsissa. Olemme hyvässä kasvussa pohjoisessa Euroopassa ja Englannissa.

Meillä on tuote, joka sopii Euroopan ja Aasian markkinoille. Meillä on tuotteet sellaisessa iskussa, että me voimme yhtiönä laajentua aika voimakkaasti. Me haluamme saada lisää pääomaa ja reagointikykyä, jotta voimme laajentaa nopeasti toimintaa.

USA:n markkinatkin ovat iLOQin tähtäimessä.