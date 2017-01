Oululainen Butterfly Ventures avaa ison siemenrahaston startupeille

Oululainen Butterfly Ventures avaa ison pääomarahaston alkuvaiheen yrityksille. Tavoitteena on kerätä vuoden loppuun mennessä peräti 24 miljoonaa euroa riskirahaa. Summasta on kasassa jo yli puolet. Tällä kertaa mukaan lähtee paitsi perheyrityksiä myös kasvava joukko institutionaalisia sijoittajia, kuten vakuuttajia.

Butterflyn osakas Ville Heikkinen ennakoi, että oululaisilla teknologiayrityksillä on hyvät mahdollisuudet saada rahoitusta. Tähänkin asti ne ovat saaneet runsaasti painoarvoa, sillä alkuvaiheen yritysten rahoittajat hakeutuvat mielellään lähelle sijoituskohdettaan.

Butterfly syntyi alun perin hallinnoimaan Oulun kaupungin riskirahastoa. Tähän mennessä salkussa on 40 yritystä. Niillä kaikilla on Heikkisen mukaan operaatioita Oulussa. Vaikka toimintaa ei heti olisikaan ollut, niin linkki Ouluun on syntynyt hyvin nopeasti.

Kisa siemenrahoituksesta on silti kovaa. Butterflyn toimitusjohtajan Matti Kannisen mukaan vain kolmelle, neljälle startupille sadasta riittää alkuvaiheen rahoitusta. Kilpailu on kuitenkin molemminpuolista: lupaaville innovaatioille löytyy muitakin ottajia, joten silmät on pidettävä visusti auki.

Butterflyn edustajat vierailivatkin vasta alkuviikosta Maria 0–1:ssä. Entisen sairaalan tiloihin Helsingissä on syntynyt sitten elokuun Suomen suurin startup-keskittymä. Paikalla toimii jo 60 yritystä ja lisää olisi jonossa.

Butterfly lähtee myös kansainvälistymään kolmannen alkuvaiheen rahastonsa myötä. Kumppanikseen se on löytänyt amerikkalaisen CAP A:n, joka toimii sekä Tukholmasta että Yhdysvaltojen itärannikolta käsin.

Sijoituksia on vuoden loppuun mennessä luvassa kymmenelle niin sanotulle syväteknologiayritykselle, joilta odotetaan kovaa kasvua.