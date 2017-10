Ouluhallin remonttiin ja Jokirannan koulun uudisrakentamiseen suurimmat summat

Oulun kaupunginjohtaja Päivi Laajala esitteli maanantaina budjettiesityksen, johon on kirjattu kaupungin suunnittelemat uudisrakentamiset ja kunnostamiset vuoteen 2020 saakka. Suurimmat summat ovat menossa Ouluhallin perusparannukseen sekä Jokirannan koulun uudisrakentamiseen.

Ouluhallin perusparannukseen on suunniteltu yhteensä 21,4 miljoonan euron summaa. Kunnostustyöt on tarkoitus tehdä vuosina 2019–2020. Rakennuksen kuntotutkimukset on tehty, ja hankesuunnittelu on käynnistynyt.

Esityksen mukaan Kiimingissä sijaitsevan Jokirannan koulu uudisrakentamiseen varataan vuosille 2019 ja 2020 yhteensä 14,4 miljoonaa euroa. Ensi vuodelle hankkeeseen on tarkoitus käyttää 400 000 euroa. Jokirannan koulussa on kärsitty pahoista sisäilmaongelmista, ja osa oppilaista opiskelee väistötiloissa. Syksyllä oppilaiden vanhemmat kertoivat, että sisäilmaoireet palasivat kesän jälkeen.

Seuraavan kolmen vuoden aikana kaupunki laittaa useita miljoonia euroja myös Pohjankartanon kouluun, Laivakankaan kouluun ja Oulunsalon kouluratkaisuun.

Laivakankaalla on kyse siitä, että Jäälin koululle rakennetaan uudet tilat Laivakankaan yhteyteen. Sinne on varattu 8,6 miljoonaa euroa. Pohjankartanon laitetaan puolestaan 10.4 miljoonaa euroa ja Oulunsaloon 7,8 miljoonaa euroa.

Ensi vuonna rahaa ohjataan eniten Laivakankaan koululle, Tuiran hyvinvointikeskukselle sekä Leinonpuiston koulun uusille tiloille, jotka rakennetaan Terva-Toppilan koulun tontille. Jokaiseen hankkeeseen käytetään vuonna 2017 noin 4,5 miljoonaa euroa.

Oulun kaupunki käyttää uudisrakentamiseen ja remontteihin ensi vuonna yhteensä 48 miljoonaa euroa.

