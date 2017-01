Oulu pyrkii pelialan kakkoskaupungiksi

Suomalaisen peliteollisuuden kärki on keskittynyt pääkaupunkiseudulle. Sen jälkeen tulevat Tampere, Oulu, Turku ja muutama pienempi kaupunki, joista nousussa on ollut erityisesti Kajaani. Kajaanin ammattikorkeakoulussa on koulutettu pelialan osaajia jo pitkään, ja viime vuosina kaupunkiin on perustettu paljon uusia yrityksiä.

Pelialan kattojärjestö Neogamesin johtajan KooPee Hiltusen mielestä on vaikea sanoa, mikä kaupungeista ansaitsisi tunnuslukujen perusteella kakkoskeskuksen tittelin. Kilpailu on tasainen. Oululaisen Fingersoftin hallituksen jäsen Pasi Jokinen nimeää hopeamitalistiksi Tampereen.

- Rehellisesti sanottuna Tampere on kovempi kuin Oulu. Tampereella on yliopistolla pelitutkimusta ja pitempi kulttuuri pelialan tukemisessa. Myös Turussa on hyvä meno.

Oulu aikoo nyt harpata Tampereen ohi. Se on tarkoitus tehdä pelikampuksen avulla. Hill Climb Racing -pelistä tunnettu Fingersoft kehittelee Oulun keskustassa sijaitsevaan puu- ja kivitalokortteliin peliteollisuuden keskittymän. Oulun yliopisto arkkitehtuurin yksikön käytössä aiemmin olleita tiloja oltiin jo remontoimassa, mutta nyt Fingersoft on päättänyt tehdä niin kuin pelialalla tehdään, kokeilla ja katsoa.

Keskusjohtoisen suunnittelemisen sijaan yritys kutsuu muutaman pohjoisen pelifirman työskentelemään pelikampukselle. Kuuden kuukauden aikana selvitetään, millaisia palveluja ja tilaratkaisuja pelifirmat tarvitsevat.

- Olemme varmoja, että voimme auttaa muita alan firmoja huonontamatta omaa asemaamme, Jokinen sanoo.

Tukea koko pohjoiselle Skandinavialle

Pelikampuksesta on tarkoitus luoda koko pohjoisen peliteollisuuden keskus. Jokisen mukaan sen pitäisi vaikuttaa positiivisesti esimerkiksi Kajaanin, Rovaniemen, Tromssan ja Luulajan yrityksiin. Oulu on pitkään markkinoinut itseään ”pohjoisen Skandinavian pääkaupunkina”.

- Jos tässä väitetään olevamme alueen pääkaupunki, niin tehdään tätä sitten tosissamme.