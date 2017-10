Oulun kaupunki on purkanut yksityisen palveluntuottajan kanssa solmimansa sopimukset palveluiden laatutason vuoksi.



Kaupunki purki 5. syyskuuta Oulun kaupungin ja Auttava Jovicare Oy:n väliset avopalveluiden ostopalvelupuitesopimukset, yksilökohtaiset ostopalvelusopimukset ja peruutti palveluntuottajaksi hyväksymiset eli palvelusetelit päättymään niin, että sopimusten ja hyväksyntöjen viimeinen voimassaolopäivä oli 18. syyskuuta.



Vastavuoroisesti Auttava Jovicare Oy esitti kaupungille miljoonan euron vahingonkorvausvaatimuksen. Samalla yhtiö pyysi kaupunkia palauttamaan yhtiön aikaisemmin maksaman 5 000 euron sakkomaksun.

Auttava Jovicare Oy toimi Oulun kaupungin palveluntuottajana lapsiperheiden kotipalveluissa, kotihoidossa ja vammaispalvelulain mukaisissa henkilökohtaista apua koskevissa yksilökohtaisissa ostopalvelusopimuksissa.

Yhtiö oli toiminut myös hyväksyttynä palvelusetelituottajana kotihoidossa, omaishoidon vapaissa, lapsiperheiden kotipalveluissa, kuukausisiivouksissa ja henkilökohtaisessa avussa, joiden osalta sopimus myös purkaantui.

Syy edellä mainittujen sopimusten purkamiseen oli kesäkuusta 2016 alkaen valvonnassa ilmitulleet puutteet.

Oulun hyvinvointilautakunta käsitteli Auttava Jovicare Oy:n vahingonkorvausvaatimusta viime viikon tiistaina ja hylkäsi yksimielisesti korvausvaatimuksen sekä sakkomaksun palautuksen.



Yritys ei täyttänyt sopimusehtoja

Oulun kaupungin vanhustyön johtaja Anna Haverinen sanoo, että kyse on ostopalvelusopimus- ja palvelusetelituottajasta, joka ei täyttänyt kaupungin asettamia sopimusehtoja ja laatukriteerejä.

– Olen tehnyt tätä työtä Oulussa 11 vuotta ja tämä on ensimmäinen kerta, kun sopimukset joudutaan purkamaan laatupoikkeamien ja sopimusrikkomusten takia. Kyse ei ole siis mistään yleisemmästä ilmiöstä.

– Olemme vuoden verran seuranneet yrityksen toimintaa. Yrityksessä on ollut runsaasti henkilöstön vaihtuvuutta, ei sovittuja suunnitelmia ja asiakaskäynteihin on liittynyt epäkohtia, Haverinen listaa.



Haverinen kertoo, että Auttava Jovicaren avopalveluiden laskutus on ollut tänä vuonna hieman alle miljoona euroa. Vuositasolla sopimus olisi merkinnyt noin 1,2 miljoonaa euroa.



Parhaillaan on menossa kotihoidon uusi kilpailutuskierros.



– Edellisellä kerralla Auttava Jovicare pärjäsi hyvin. Hinta ei kuitenkaan ollut niin halpa, että se olisi herättänyt epäilyjä palvelujen tasosta, Haverinen toteaa.

Oulun kaupungin palveluntuottajana toimii useita kymmeniä yrityksiä, joista Auttava Jovicare on ollut yksi.



Yhtiö ei kommentoi asiaa

Auttava Jovicare Oy:n vt. toimitusjohtaja Jouko Lehtonen ei halua kommentoida keskeneräistä asiaa.

– Kyse on kotiin annettavista palveluista.

Auttava Jovicare Oy:n toimintaan Oulun kaupungin irtisanomisilla on ollut vaikutusta, sillä yhtiössä on käyty syyskuusta lähtien yhteistoimintamenettelyä, joka koskee noin 40 työntekijää.

– Tietysti tämä kaikki heijastuu liiketoimintaan, mutta en halua kommentoida tässä vaiheessa enempää. Juttu on kesken.

Hyvinvointilautakunnan saaman selostuksen mukaan Auttava Jovicare Oy:n toimintaa valvottiin erityisesti 13. kesäkuuta 2016 ja 5. syyskuuta 2017 välisenä aikana, jonka päätteeksi sopimukset yh-tiön kanssa purettiin.



Valvonta oli seurausta poikkeuksellisen useista sekä osto- että palveluseteliasiakkaiden antamasta asiakasreklamaatiosta.