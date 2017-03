Oriola-KD:n osake rynnisti hurjaan nousuun

Oriola-KD:n A-osake rynnisti maanantaina Helsingin pörssissä 12 prosentin nousuun Keskon ja Oriola-KD:n ilmoitettua uuden terveysalan ketjun perustamisesta.

B-osake oli 4 prosentin nousussa myöhään iltapäivällä. Kesko kohosi maltillisemmin.

Oriola-KD on suomalainen pörssiyhtiö, joka on toiminut yli 100 vuotta. Yhtiön liikevaihto oli viime vuonna 1,6 miljardia euroa. Työntekijöitä on runsaat 2 800.

Yhtiö toimii Suomessa lääketukkurina. Sen tehtävänä on toimittaa lääkkeitä apteekkeihin ja sairaaloihin.

Sen sijaan Ruotsissa yhtiö lähti apteekkibisnekseen seitsemän vuotta sitten. Oriola-KD:n omistama Kronans Apotek on Ruotsin kolmanneksi suurin apteekkiketju 325 apteekilla. Yhtiöllä on toimintaa myös Baltiassa.

– Meidän osaamisemme lääketoimialalla on erittäin vahvaa, Oriola-KD:n toimitusjohtaja Eero Hautaniemi korostaa.