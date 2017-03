OP:n pääekonomisti: Hollannin vaalitulos odotettua selkeämpi, lievittää epävarmuutta

Hollannin vaalitulos lievittää luultavasti epävarmuutta ja lisää riskinottohaluja markkinoilla, arvioi OP:n pääekonomisti Reijo Heiskanen. Hänen mukaansa pääministeripuolueen voitto vaaleissa oli yllättävän selkeä, koska kannatuskyselyjen pohjalta markkinoilla näkyi epävarmuutta ennen äänestystä.

Hollannin valtionlainojen korkojen suhde esimerkiksi Saksaan nähden on ollut koholla.

- Korot ovat olleet korkeammalla kuin jopa Suomessa, vaikka Hollannin talous on Suomea vahvempi, Heiskanen sanoo.

Heiskanen kuitenkin pitää esimerkiksi Yhdysvaltain keskuspankin Fedin ohjauskoron nostoa markkinoita enemmän määrittävänä tekijänä kuin Hollannin vaalitulosta. Aasian pörssit olivat aamulla pienessä nousussa, mutta syyksi kerrottiin Fedin eilinen päätös nostaa ohjauskorko 0,75-1,0 prosenttiin.

Nostoa pidettiin markkinoilla käytännössä varmana. Fedin mukaan inflaatio lähestyy kahden prosentin tavoitetasoa, ja Yhdysvaltojen työllisyys ja talous ovat vahvistuneet edelleen.

- Fedin korkopolitiikka on merkittävämpi lyhyellä aikavälillä kuin poliittiset muutokset tai erityisesti Hollannin tulos, Heiskanen toteaa.

Ranska oma lukunsa

Heiskasen mukaan Ranskan tulevat vaalit ovat markkinoiden näkökulmasta huomattavasti tärkeämpi asia kuin Hollannin tai edes Saksan tulevat vaalit. Hän sanoo, että Hollannin ja Saksan talous ovat hyvässä kunnossa, mutta Ranskassa on taloudellisia ongelmia.

- Ranska on oma lukunsa. Siellä kyse on myös siitä, millaista talouspolitiikkaa joudutaan tekemään. Tilanne on selkeästi moniulotteisempi.

Heiskasen mukaan epävarmuus Ranskasta on jo heijastunut valtionlainamarkkinoille. Jos kansallisen rintaman johtaja Marine Le Pen voittaisi maalit, markkinoilla voitaisiin kokea riskien edelleen kasvaneen. Sen sijaan vaikutus osakemarkkinoille olisi todennäköisesti lievempi, koska yleinen taloustilanne vaikuttaa enemmän kuin pidemmällä aikavälillä näkyvät poliittiset muutokset.