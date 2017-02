Onnibus aloittaa yt-neuvottelut, ei aiheuta muutoksia VR:n suunnitelmiin

Bussiyhtiö Onnibus aloittaa yt-neuvottelut, jotka koskevat noin 80 työntekijää.



Asiasta uutisoineen Iltalehden mukaan yt-neuvotteluiden piirissä on 60 kuljettajaa, toistakymmentä Helsingin Kampin terminaalityöntekijää ja neljää pääkonttorin virkailijaa. Neuvottelut aloitetaan keskiviikkona.



Yt-neuvottelujen seurauksena bussivuoroja voidaan lakkauttaa. Toisaalta tavoitteena on, että kaikki ajettavat linjat säilyvät.



VR alensi hintojaan vuosi sitten niin, että junalippujen keskihinnat laskivat noin neljänneksellä. Onnibusin mukaan tämä VR:n hintojen lasku on näkynyt markkinoilla.



VR kertoo, että mahdolliset halpabussivuorojen vähennykset eivät vaikuta heidän lähitulevaisuuden suunnitelmiinsa.



VR ilmoitti tammikuun lopussa muutoksista, joissa taajamavuoroja Hämeenlinna ja Helsingin välillä muutetaan maaliskuun loppuun mennessä vaiheittain suoriksi yhteyksiksi. Muita vuoromuutoksista tai -lisäyksistä yrityksellä ei ole tällä hetkellä kerrottavana.