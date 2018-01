Onko tässä suomalaisen biohuuman kohtalonkysymys? - EU-parlamentti äänestää, mistä biopolttoaineita kannattaa valmistaa

Euroopan parlamentissa ratkotaan tänään, mistä puun raaka-aineista kehittyneitä biopolttoaineita valmistetaan ja miten markkinat kehittyvät ensi vuosikymmenellä.

Suomen kannalta kiinnostavia kysymyksiä on ainakin kolme. Ensimmäinen kysymys on, lasketaanko mäntyöljystä valmistettu biodiesel uuden sukupolven biopolttoaineeksi. Toinen tärkeä kysymys on, saako runkopuita ja kantoja käyttää energiaksi. Kolmanneksi energia-ala jännittää uusiutuvan energian tavoitteita.

Parlamentin kanta on tärkeä, mutta neuvottelut jatkuvat vielä jäsenmaista koostuvan neuvoston, komission ja parlamentin kesken.

Lakipaketti on tärkeä varsinkin suomalaisille ja ruotsalaisille, jotka valmistavat biopolttoaineita puuraaka-aineista. Metsä- ja energiayhtiöillä ei ole kuitenkaan yhteistä kantaa, vaan kulisseissa käydään kovaa vääntöä siitä, mihin puuta käytetään.

Äänestyksen aattona keskeisistä yrityksistä ainakin UPM, Metsä Group ja Neste olivat Strasbourgissa lobbaamassa kantojaan.

Mäntyöljyn hyväksyntä tiukimmalla

Ympäristöjärjestöt ovat arvostelleet voimakkaasti sitä, että energiaksi voidaan käyttää kokonaisia puita tai kantoja. Kannoilla on tärkeä rooli luonnon monimuotoisuudelle, järjestöt ovat muistuttaneet.

EU-puolueista vihreät ja sosiaalidemokraatit ovatkin jättäneet parlamentille muutosesityksen, jolla kiellettäisiin kantojen ja runkopuun korjuu energiaksi.

Sosiaalidemokraattien Miapetra Kumpula-Natrin mukaan kysymys on puolueelle vaikea. Suomen, Ruotsin, Tanskan ja Viron demarimepit ovat hänen mukaansa yrittäneet vedota vielä kollegoihin.

- Runkopuu ei ole joko tai. Jos on oikein käppyrä runko, siitä ei kovin kaunista taloa saa, Kumpula-Natri selittää.

UPM:lle tärkeä mäntyöljy on puolestaan vaarassa tippua kehittyneiden biopolttoaineiden raaka-ainelistalta. Tippuminen voisi tarkoittaa sitä, ettei mäntyöljystä kannata valmistaa biopolttoainetta, vaan esimerkiksi kemikaaleja.

Palmuöljyn käyttö loppumassa

Suomen hallitus on painottanut, ettei lainsäädäntöön pitäisi kirjata hierarkiaa siitä, mihin jätemateriaalia saa käyttää.

Jätehierarkia voisi tarkoittaa sitä, että esimerkiksi puuraaka-aine voitaisiin käyttää vasta toissijaisesti energiaksi. Suomalaiskannan mukaan markkinat osaavat kyllä päättää oikean käyttökohteen.

Tällä kannalla on myös kokoomuksen Henna Virkkunen, jonka mielestä lainsäädäntö ei saa estää puun järkevää käyttöä. Saman puolueen Sirpa Pietikäinen taas kannattaa sitä, että puun käyttökohteita arvotetaan.

Nesteen kannalta kiinnostava, mutta ei enää niin kriittinen, on palmuöljyn kohtalo. Yhtiö on keskittynyt viime vuosina yhä enemmän jätteisiin ja tähteisiin.

Virkkusen mukaan parlamentissa on laaja yhteisymmärrys siitä, että palmuöljyn käyttö uusiutuvissa polttoaineissa olisi loppumassa vuoteen 2020 mennessä. Palmuöljy on ollut hyvin kiistelty raaka-aine, koska sen on arvioitu tuhonneen arvokkaita metsäalueita.

Kaikkein isoin kahina ennen iltapäivän äänestystä käydään Virkkusen mukaan juuri liikenteen biopolttoaineista.

- Biopolttoaineillahan on euroopanlaajuisesti aika huono maine. Se johtuu siitä, että alkuvaiheessa tehtiin paljon virheitä ja käytettiin raaka-aineita, jotka eivät olleet ympäristön kannalta kestäviä.