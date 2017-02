Olvi kasvatti myyntiään janoisten suomalaisten avulla

Panimoyhtiö Olvi kasvatti viime vuonna myyntiään yli viidellä prosentilla yhteensä 609 miljoonaan litraan. Koko vuoden liikevoitto nousi kuusi prosenttia 40,4 miljoonaan euroon ja liikevaihto reilut kolme prosenttia 321 miljoonaan.

Toimitusjohtaja Lasse Ahon mukana kasvua saatiin ennen kaikkea kotimaassa, jossa myyntivolyymi nousi viidenneksellä. Myös Olvin juomien markkinaosuus kasvoi.

Baltian maissa juomien myynti supistui, mutta Olvi kasvatti liikevoittoaan, varsinkin Latviassa.

Virossa suunnitellaan merkittävää korotusta mietojen alkoholijuomien valmisteveroihin heinäkuun alusta. Se tekisi juomien kuskaamiseen Virosta Suomeen vähemmän kannattavaksi.

- Toteutuessaan muutos johtanee kaupankäynnin osittaiseen siirtymiseen Viron ja Latvian väliseen rajakauppaan, Aho ennakoi.

Valko-Venäjällä on haasteita, sillä kuluttajien ostovoima on laskenut, mikä on näkynyt myynnin laskuna. Kustannusten hallinnalla Olvi on saanut paikallisessa valuutassa mitattua liikevoittoaan parannettua kymmenellä prosentilla, mutta euromääräinen voitto on kurssimuutosten takia jäänyt edellisvuotta pienemmäksi.

Hallitus esittää, että Olvi maksaisi 0,75 euron osingon.