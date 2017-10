Olkiluodon vioittuneen polttoaineen syynäys kestää loppuvuoteen

Olkiluodon ydinvoimalan ykkösreaktorissa on havaittu sekä viime vuonna että tämän vuoden lokakuussa vioittunutta polttoainetta eli radioaktiiviset polttoainesauvat ovat jotenkin vaurioituneet.

Syy vaurioitumiseen selviää viime vuoden sauvojen osalta loppuvuodesta.

- Sauvat on tarkistettu visuaalisesti. Osa niistä on Ruotsissa tutkimuksissa. Loppuvuodesta tutkimukset on saatu tehtyä. Se on toistaiseksi voitu sulkea pois, että vioittuminen olisi johtunut vierasesineestä, kertoo Säteilyturvakeskuksen käytönvalvontapäällikkö Niko Mononen.

Lokakuussa havaituista vioista ei voida vielä sanoa tämänkään vertaa, sillä niiden tutkimusta ei ole aloitettu. Olkiluodon ykkösreaktori ajettiin tutkinnan takia viime viikolla alas "kylmäseisokkiin". Yksikön on arveltu palaavan sähköntuotantoon tämän viikon torstaina.

- Ei ole kovin tavallista, että yksikkö ajetaan tästä syystä viikoksi alas. Mutta ei se ole tavatontakaan, sanoo TVO:n viestintäpäällikkö Pasi Tuohimaa.

Vioittuneesta polttoaineesta vapautuu hieman normaalia enemmän radioaktiivisia aineita reaktoriveteen, mutta tästä ei aiheudu vaaraa ympäristölle.

Yleensä rikkoutunut polttoaine-elementti vaihdetaan muun vaihdettavan polttoaineen kanssa ydinvoimaloiden vuosihuoltojen yhteydessä.

- Vuosihuoltoon on vielä aikaa, joten rikkoutunut elementti päätettiin poistaa nyt, Tuohimaa sanoo.

Syitä vaurioitumiseen voi olla useita. Tarkka aikataulu syiden selviämiseen ei ole toistaiseksi tiedossa.

Lännen Media on kertonut aiemmin, ettei muista ydinvoimaloista ei ole aiemmin raportoitu samanlaisista ongelmista (LM 11.10.). STUK:n mukaan ydinvoimalaa on käytetty ohjeiden mukaisesti.