Ohjelmistoväestä on laajasti pulaa – naisia kaivataan alalle

Seppo Tarvainen (oik.) on valmistunut Lapin yliopistosta graafisen suunnittelun koulutusohjelmasta taiteiden maisteriksi ja on opiskellut myös Jyväskylän yliopistossa tietotekniikan maisteriopintoja. Tarvainen on nyt Oulussa kisällinä opissa ohjelmistotalo Siilin Mestari ja kisälli -ohjelmassa. Juha-Matti Pennala opastaa mestarina. KUVA: Leinonen Jukka