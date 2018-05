OECD: Suomen rivakka talouskasvu hidastuu ensi vuonna

Suomen strategia tähän asti on ollut, että meille riittää ulkomaisista investoinneista esim. kaivoksista maahan jäävät palkat ja niistä kerättävät verot. Jos investointeja ja niistä kerättäviä voittoja alettaisiin verottamaan, niin meille on politikkojen taholta kerrottu investointien jäävän tulematta entistenkin pois lähtevän. Ympäristöperusteiset verot kaikkein pahin riesa suomen kaltaisessa harvaan asutussa maassa, jossa on tilaa, ilmaa ja vettä päästöjen laimentamiseen isollekin laitokselle. Eli harva-asutus,puhdas ilma ja vesi ovat maamme kilpailukykyvalttit joita kannattaa hyödyntää. OECD ei ymmärrä suomen kaltaisen maan kikystä mitään. Tähän kun lisätään asuntovarallisuuden arvoa kasvattavan ja vuokratasoa nostavan asuntolainoituksen arvostelu, niin aivan väärät keinot on järjestöllä.