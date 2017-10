Nousukausi tuo nuoria ja asunnonvaihtajia kiinteistösijoittajiksi

Kiinteistönvälittäjien mukaan nousukausi on tuonut asuntosijoittajiksi pariskuntia ja alle 30-vuotiaita nuoria. Kiinteistömaailman tänään julkistetun barometrin mukaan yli puolet välittäjistä arvioi, että asuntosijoittajiksi on tullut uudenlaisia ostajatyyppejä. Kasvava trendi on 1-2 sijoitusasunnon omistaminen oman asunnon ohella.

Kyselyn mukaan uusi ilmiö ovat pariskunnat, jotka eivät asuntoa vaihtaessaan myykään vanhaa pois. Muita uusia sijoittajatyyppejä ovat kyselyn mukaan alle 30-vuotiaat nuoret, asuntojen Airbnb-vuokraajat sekä vuokralla asuvat, jotka kerryttävät varallisuuttaan asuntosijoittajina.

- Nykypäivän asuntosijoittaja ei enää välttämättä ole ammattisijoittaja, vaan kuka tahansa suunnitelmallisesti talouttaan hoitava henkilö. Ja tämä ilmiö korostuu nousukaudella, kun luottamus omaan talouteen kasvaa, Kiinteistömaailman toimitusjohtaja Erkki Heikkinen arvioi.

Myös Danske Bank arvioi tänään julkistamansa kyselytutkimuksensa perusteella, että nuoret 18-29-vuotiaat pitävät asunnon omistamista selvästi muita ikäluokkia kannattavampana ja turvallisempana tapana vaurastua. Pankin mukaan taustalla saattaa vaikuttaa se, että he ovat eläneet koko aikuisikänsä matalien korkojen aikaa, jolloin etenkään pankkitili ei tarjoa tuottoa.

Pankin kyselyn mukaan joka kahdeksas suomalainen omistaa sijoitusasunnon. Yli puolet sijoitusasunnon omistajista oli ryhtynyt asuntosijoittajaksi alle 40-vuotiaana.

Kauppamäärät kasvussa

Välittäjäkyselyn mukaan hyvä asuntokaupan vire jatkuu tulevina kuukausina. Kasvuodotukset ovat sitä kovemmat, mitä pienemmästä asunnosta on kyse. Pääkaupunkiseudulla välittäjät kuitenkin ennustivat, että kaksioita myydään seuraavan kuuden kuukauden aikana yksiöitä enemmän.

- Yksiökauppa on pääkaupunkiseudulla sijoittajavetoista. Kun kuluttajat lähtevät liikkeelle, kaksioiden ja sitä isompien asuntojen kauppamäärät kasvavat, arvioi Heikkinen.

Kuluva syksy on asuntokaupassa barometrin mukaan kasvun aikaa. Heikkisen mukaan Kiinteistömaailmassa selkeä käänne tapahtui elokuussa, jolloin tehtiin 15 prosenttia enemmän kauppaa kuin edeltävän vuoden elokuussa.

- Odotettavissa on kokonaismarkkinan osalta lähes 10 prosentin kasvu vuoden loppuun mennessä, Heikkinen ennustaa kuluvaa vuotta.

Linkki juttuun