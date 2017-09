Nordean päätös Ruotsille iso järkytys — "Ahneus johtaa"

Nordean päätös sijoittaa pääkonttori Tukholmasta Helsinkiin oli Ruotsille iso pettymys ja järkytys.

Nordean päätöksen jälkeen syyttävä sormi osoitti ennen kaikkea Ruotsin hallituksen suuntaan ja erityisesti valtiovarainministeri Magdalena Anderssonia (sd) kohti.

- Jälleen sosiaalidemokraattinen politiikka johtaa siihen, että yritykset pakenevat Ruotsista, totesi keskustajohtaja Annie Lööf keskiviikkona.

Pian Nordean ilmoituksen jälkeen järjestetyssä tiedotustilaisuudessa Andersson sanoi, ettei näe muuton olevan pelkästään hallituksen politiikan syytä, vaikka olikin pahoillaan pankin päätöksestä.

- Hallituksen vastuu on, että Ruotsissa on hyvät edellytyksen yrittäjyydelle. Täällä on hyvät edellytykset ruotsalaiselle liikeyhteisölle ja myös pankkialalle. Nordea on itse hyvä esimerkki tästä, sillä se teki viime vuonna 40 miljardin voiton, totesi Andersson keskiviikkona.

Toisaalta moni myös koki, että Nordean toiminnan taustalla vaikutti ennen kaikkea raha. Monet ihmettelivät sitä, ettei Nordea halunnut ottaa osaa maan pankkijärjestelmän turvallisuuteen.

- Ahneus johtaa, Nordea jättää Ruotsin. Itse olen jo jättänyt Nordean, kirjoitti vasemmistopuoleen puheenjohtaja Jonas Sjöstedt Twitterissä.

Ruotsin ammattiliitot uhkasivat jo ennen Nordean ilmoitusta vetää rahansa pois pankista, jos pankki toteuttaa suunnitelmansa. Keskiviikkoiltana Ruotsin keskusammattijärjestö LO:n puheenjohtaja kertoi LO:n ja sen jäsenliittojen keskustelevan pankkivaihdosta.

Myös kuntatyöntekijöitä edustava Kommunal on uhannut jättää pankin, mutta toistaiseksi toimenpiteisiin ei ole ryhdytty. Kommunalilla on yli miljardin kruunun sijoitukset Nordean kautta ja yli puoli miljoonaa jäsentä.

Nordean lähtö koettiin ennen kaikkea taloudellisena takaiskuna, joka voi alentaa Ruotsin brändiä Pohjoismaisena talouskeskittymänä. Toisaalta analyytikot näkivät, että pankin siirtyminen EU:n pankkiunioniin kuuluvaan jäsenmaahan on fiksu liike. Dagens Industri ennustaa, että Nordean toimet ovat askel kohti "paneurooppalaista suurpankkia". Ruotsin hallituksen ministerit kokivatkin, että Nordean siirtoon vaikutti eritoten juuri pankkiunioni.

Ruotsin finanssimarkkinoista vastaava ministeri Per Bolund totesi uutistoimisto TT:n haastattelussa jo heinäkuussa, että hallitus aikoo analysoida pankkiunionin jäsenyyden vaikutuksia. Analyysi voisi johtaa Ruotsin liittymiseen pankkiunioniin.