Nordean ja DNB:n Baltian-pankin nimeksi Luminor

Nordean ja norjalaisen DNB:n Baltian-pankin nimeksi on valittu Luminor, Nordea tiedotti sunnuntai-iltana.

Nordea ja DNB sopivat elokuussa 2016 Viron, Latvian ja Liettuan toimintojensa yhdistämisestä. Nordean mukaan kaikki tarvittavat luvat toimintojen yhdistämiseksi on nyt saatu ja pankkien toiminnot on yhdistetty sunnuntaista alkaen.

Nordean ja DNB:n tavoitteena on luoda Luminorista Baltian johtava itsenäinen rahoituspalvelujen tarjoaja. Tällä hetkellä pankki on Baltian pankkimarkkinoiden kolmanneksi suurin. Sen markkinaosuus talletuksissa on 16 prosenttia ja luotonannossa 23 prosenttia. Luminorilla on Virossa, Latviassa ja Liettuassa noin 350 000 aiempaa Nordean asiakasta ja 930 000 aiempaa DNB:n asiakasta. Uusi pankki työllistää noin 3 000 henkeä.

Pankit perustelivat toimintojensa yhdistämistä muun muassa mittakaavaeduilla, maantieteellisellä kattavuudella ja laajemmalla tuotevalikoimalla. Pankeilla on uudessa pankissa yhtä suuri määräysvalta.