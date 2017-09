Nordealta odotetaan ratkaisua pääkonttorinsa sijaintimaasta

Finanssikonserni Nordealta odotetaan vihdoin tänään päätöstä kotipaikasta. Nordea on selvittänyt mahdollisuuksia muuttaa pääkonttorinsa pois Ruotsista Suomeen tai Tanskaan. Emoyhtiön kotipaikan mahdollinen siirto ei Nordean mukaan vaikuttaisi asiakkaisiin ja koskisi vain hyvin rajattua määrää työntekijöitä. Analyytikkoarvioissa on pidetty hyvin mahdollisena, että pääkonttori voisi siirtyä Suomeen.

Nordea pettyi keväällä siihen, että pankeille määrätyt vakausmaksut olivat kohoamassa Ruotsissa. Alun perin Nordean odotettiin kertovan pääkonttoripäätöksestä jo kesän aikana. Pankki sanoi kuitenkin haluavansa arvioida Ruotsin ja Tanskan viimeaikaiset ilmoitukset, joiden mukaan maat selvittävät mahdollista liittymistä EU:n pankkiunioniin.

Nordealla on vahvat juuret myös Suomessa, ja 90-luvun fuusioiden yhteydessä ilmassa oli maaotteluhenkeä Suomen ja Ruotsin välillä nyttemmin pohjoismaisessa Nordeassa. Kymmenen viime vuoden aikana pankin sinivalkoisuus on jälleen ollut kasvussa. Sampo on nykyisin Nordean suuromistaja, ja Nordean hallituksen puheenjohtaja on Björn Wahlroos. Nordean konsernijohdossakin kipparoi suomalainen Casper von Koskull.

Von Koskull totesi kesällä, että EU:n pankkiunioni on tärkein, muttei ainoa tekijä, kun Nordea miettii pääkonttorinsa sijaintipaikkaa. Suomi on jo mukana pankkiunionissa, jossa mahdollista pankkikriisiä ratkottaisiin ennen kaikkea eurooppalaisella tasolla.

Valvonta ja riskit puhuttavat

Nordean aiemmat sivuliikeveivaukset ja nyt pääkonttoripohdinta ovat Suomessa herättäneet keskustelua valvonnasta ja riskeistä. Finanssivalvonnan johtaja Anneli Tuominen sanoi keväällä, että Suomen finanssisektorin kannalta olisi hyvä asia, jos finanssikonserni Nordea toimisi pankkiunionin sisällä.

Pankkiunionin sisällä pankin vakavaraisuutta valvoo Euroopan keskuspankki EKP, pankkiunionin ulkopuolella valvonta on pankin kotimaan valvojan käsissä. Toistaiseksi molemmissa tilanteissa talletussuoja on pankin kotimaan vastuulla.

Nordean pääkonttorin mahdollinen muutto Tukholmasta Helsinkiin siirtäisi suuren summan pohjoismaisten asiakkaiden talletuksia Suomen talletussuojajärjestelmään. Tällöin talletuskorvausten rahoittaminen mahdollisessa kriisitilanteessa voisi ajautua viime kädessä Suomen valtion vastuulle, mutta tämä on monen mutkan päässä.

Olennaisinta pankin tuloksentekokyky

Piensijoittajalle olennaisinta pääkonttoriratkaisua tekevän Nordean suhteen on pankin tuloksenteko- ja osingonmaksukyky tulevaisuudessa, arvioi Osakesäästäjien Keskusliiton puheenjohtaja Timo Rothovius. Nordean osaketta omistavat suomalaiset kotitaloudet laajasti.

- Tanskaan siirtymisessä piensijoittaja menettäisi todennäköisesti verotuksessa verokäytänteen hankaluuden takia. Rothovius sanoo. Nordean pääkonttorin pysyminen Ruotsissa tai siirtyminen Suomeen olisi hänen mukaansa piensijoittajalle verotuksellisesti yhtä edullista.