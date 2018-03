Nordea siirtää pääkonttorinsa Suomeen – äänestyksen tulos ylivoimainen

Nordea siirtää pääkonttorinsa Helsinkiin. Tukholmassa pidetyssä yhtiökokouksessa muuton puolesta äänesti 97 prosenttia.

– Olemme eurooppalainen pankki ja kuulumme eurooppalaisen pankkiunionin piiriin. Tämä ratkaisu hyödyttää asiakkaita, omistajia ja työntekijöitä, Nordean hallituksen puheenjohtaja Björn Wahlroos totesi esitellessään muuttosuunnitelmaa yhtiökokoukselle.

Ruotsalaisten piensijoittajien etujärjestö Aktiespararna äänesti Suomeen muuttoa vastaan. Puheenjohtaja Per Westerbergin mukaan Nordean kokoisen pankin muutto Suomeen ja Euroopan pankkiunionin piiriin aiheuttaa muille ruotsalaispankeille epätasa-arvoisen tilanteen.

– Ruotsin pankkeja koskeva säätely on saatava yhtenäiseksi muun Euroopan kanssa. Tämä päätös tehdään liian nopeasti. Nordean olisi pitänyt laittaa jäitä hattuun ja odottaa, että Ruotsi saa säännöt muun Euroopan tasolle, Westerberg sanoi ennen äänestystä.

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) sanoo, että Nordean pääkonttorin muutto Suomeen on hieno uutinen ja luottamuksenosoitus Suomelle. Sipilä uskoo, että muuttopäätöksen taustalla on Suomen vakaa toimintaympäristö ja se, että Suomi on osa euroaluetta.

Sipilä arvioi eduskunnassa, että Nordean muutolla on vaikutusta verotuloihin Suomessa. Lisäksi muutto voi Sipilän mukaan vaikuttaa myönteisesti yleiseen ilmapiriin ja luottamukseen. Työpaikkavaikutukset jäävät Sipilän mukaan tällä tietoa pieniksi.

Myös valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) pitää Nordean pääkonttorin muuttoa Suomeen kansantaloudelle merkittävänä päätöksenä. Orpon mielestä päätös osoittaa, että Suomi on houkutteleva ympäristö suurille yrityksille.

Orpon mukaan Nordean taseen koko on noin 580 miljardia euroa eli 260 prosenttia suhteutettuna Suomen kansantuotteeseen.

Orpon mukaan Suomi tarjoaa Euroopan pankkiunionin jäsenenä vakaan ja ennustettavan toimintaympäristön. Hän huomauttaa, että suuret pankit eivät ole enää yksin valtioiden ja niiden kansalaisten vastuulla, vaan päävastuu mahdollisista tappioista on yksityisillä sijoittajilla.