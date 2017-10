Nokian verkkoliiketoiminnalla on edessään haasteita loppuvuonna ja ensi vuoden puolella, ennakoi toimitusjohtaja Rajeev Suri esitellessään yhtiön kolmannen neljänneksen tulosta.

Verkkomarkkinoiden odotetaan ensi vuonna supistuvan aiemmin odotettua enemmän, eli 2-5 prosenttia. Se on Surin mukaan seurausta teknologisista siirtymistä, kovasta kilpailusta Kiinassa ja lyhyen aikavälin haasteista, jotka liittyvät operaattorien mahdollisiin yhdistymisiin eräissä maissa. Kuluneella neljänneksellä verkkoliiketoiminnan liikevaihto laski yhdeksän prosenttia verrattuna viime vuoteen.

Surin mukaan nähtävissä on kuitenkin, että 4G-verkkojen jälkeen tulevien 5G-verkkojen kehitys on nopeampaa kuin mitä tähän asti on ennakoitu.

- Odotamme, että niitä aletaan rakentaa jo vuonna 2019. Nokia on hyvissä asemissa, Suri sanoi uutistoimistoille.

Surin mukaan erityisesti Kiinassa on kuitenkin odotettavissa erittäin tiukkaa kilpailua uusien verkkojen rakentamisessa.

- Emme aio taistella siellä markkinaosuuksista hinnalla millä hyvänsä, Suri sanoi.

Osinko kasvaa ensi vuonna

Verkkopuolen vaikeuksista huolimatta yhtiön oikaistu liikevoitto kasvoi ja oli heinä-syyskuussa 668 miljoonaa euroa, viidenneksen enemmän kuin vuotta aiemmin. Taustalla oli ennen kaikkea hyvä tulos teknologialiiketoiminnassa, sillä sen liikevoitto kasvoi 73 prosenttia verrattuna viime vuoteen. Nokia on kasvattanut patenttisalkusta saatavia lisenssituloja kolmen viime vuoden aikana niin, että tulotaso on tuplaantunut vuodesta 2014.

- Seuraava tavoitteemme on solmia uusia sopimuksia muun muassa Kiinassa ja Intiassa sekä uusilla aloilla kuten autonvalmistuksessa ja esineiden internetissä.

Surin mukaan Nokian hallitus suunnittelee esittävänsä 0,19 euron osinkoa tältä vuodelta, mikä on kaksi senttiä enemmän kuin viime vuodelta.

Säästöohjelma jatkuu

Nokia jatkaa säästöohjelmansa toimeenpanoa ja aikoo ensi vuoden aikana pienentää kustannuksiaan 1,2 miljardia euroa. Säästöihin liittyvät kustannukset ovat nousseet aiempiin arvioihin verrattuna, joten Nokia aikoo edelleen metsästää lisäsäästöjä hankinnan ja valmistuksen kuluissa.

Nokialla on parhaillaan menossa yt-neuvottelut teknologiayksikössään, jotka liittyvät pääosin virtuaalitodellisuuskamera OZOn kehittämisen lopettamiseen. Ne voivat johtaa enintään 190 henkilön irtisanomiseen Suomessa. Maailmanlaajuisesti irtisanomisia voi kertyä 310.

Lisäksi Nokia on aikeissa vähentää Ranskassa 600 työpaikkaa, jotka liittyvät Alcatel-Lucent -kaupan myötä syntyneiden päällekkäisyyksien purkamiseen. Suunnitelma on herättänyt suuttumusta Ranskassa maan poliittista johtoa myöten, mutta Nokian mukaan vähennykset eivät ole ristiriidassa sen Ranskalle antamien lupausten kanssa. Nokia kertoi jo Alcatel-kaupan yhteydessä, että työpaikkoja vähennetään hallinto- ja tukitoimista ja uusia tulee teknologiapuolelle.