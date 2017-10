Nokian liikevoitto nousi viidenneksen – verkkomarkkinoiden odotetaan supistuvan

Nokian oikaistu liikevoitto oli heinä-syyskuussa 668 miljoonaa euroa, viidenneksen enemmän kuin vuotta aiemmin.



Liikevaihto laski viime vuodesta seitsemän prosenttia ja oli 5,5 miljardia.



Toimitusjohtaja Rajeev Suri luonnehti tulosta erinomaiseksi ja ilmoitti Nokian hallituksen suunnittelevan esittävänsä 0,19 euron osinkoa tältä vuodelta, kaksi senttiä enemmän kuin viime vuodelta.



Suri arvioi kuitenkin, että verkkomarkkinoilla on odotettavissa haasteita loppuvuonna ja ensi vuoden puolella. Markkinoiden odotetaan supistuvan 2–5 prosenttia, mikä on Surin mukaan seurausta teknologisista siirtymistä, kovasta kilpailusta Kiinassa ja lyhyen aikavälin haasteista, jotka liittyvät operaattorien mahdollisiin yhdistymisiin eräissä maissa.



Nokia jatkaa säästöohjelmansa toimeenpanoa ja aikoo ensi vuoden aikana pienentää kustannuksiaan 1,2 miljardia euroa. Säästöihin liittyvät kustannukset ovat nousseet aiempiin arvioihin verrattuna, joten Nokia aikoo edelleen metsästää lisäsäästöjä hankinnan ja valmistuksen kuluissa.



Nokialla on parhaillaan menossa yt-neuvottelut teknologiayksikössään, jotka liittyvät pääosin virtuaalitodellisuuskamera OZOn kehittämisen lopettamiseen. Ne voivat johtaa enintään 190 henkilön irtisanomiseen Suomessa. Maailmanlaajuisesti irtisanomisia voi kertyä 310. Lisäksi Nokia on aikeissa vähentää Ranskassa 600 työpaikkaa, jotka liittyvät Alcatel-Lucent kaupan myötä syntyneiden päällekkäisyyksien purkamiseen.