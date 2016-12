Nokia ja Apple riitelevät jälleen patenteista, mutta miksi juuri nyt?

Vaikka Nokia on vetäytynyt älypuhelinmarkkinoilta valmistajan roolissa, yhtiö on yhä merkittävä patenttien lisensoija. Kännykkäteknologian pioneerit kuten Nokia, Ericsson ja Motorola upottivat aikoinaan miljardeja euroja tutkimukseen ja kehitykseen, ja useat patenteilla suojatut innovaatiot ovat edelleen jollain muotoa käytössä nykypäivän älypuhelimissa.

Nykyisin Nokia ei käytä patenttisalkkunsa sisältöä suojaamaan omia tuotteitaan, vaan tulonlähteenä: yhtiön mukaan patenttilisenssit tuovat firmalle lähes miljardi euroa liikevaihtoa vuositasolla.

Tämä liikevaihto päätyy käytännössä suoraan liikevoittoon, sanoo Inderesin analyytikko Mikael Rautanen Kauppalehden haastattelussa.

Nokia onkin ryhtynyt käyttämään kolmansia osapuolia patenttisalkkunsa puolustamisessa. Nokian puolesta patenttiloukkauksista ovat käräjöineet esimerkiksi patentinhaltijayritykset Acacia Research ja Conversant Intellectual Property Management, jotka ovat käyneet teknologiajätti Applen kimppuun.

Patenttitrolleiksikin – eli firmoiksi, jotka haastavat muita yrityksiä oikeuteen patenttiloukkauksista korvausten toivossa – luonnehditut yritykset ovat myös onnistuneet toimissaan. Apple tuomittiin syyskuussa noin 21 miljoonan euron korvauksiin Acacialle ja joulukuussa noin seitsemän miljoonan euron korvauksiin Conversantille.

Apple sanoo Nokian yrittävän hilata lisenssihintoja ylöspäin oikeustoimilla ja syyttää yritystä kiristyksestä.

Patenttisota käynnistyi

Patenttikiista leimahti pienimuotoiseksi sodaksi yhtiöiden välillä. Nokia haastoi Applen oikeuteen 11 maassa useista kymmenistä patenteista, joiden suojaa Apple Nokian mukaan rikkoo.

Lisäksi Nokia sanoo, että Apple käyttää tuotteissaan myös muita Nokian omistamia patentteja, joista se ei ole maksanut korvauksia.

– Olemme useiden vuosien ajan pyrkineet neuvottelujen kautta pääsemään Applen kanssa sopimukseen näihin teknologioihin liittyvien patenttien käytöstä, mutta nyt ryhdymme toimiin puolustaaksemme oikeuksiamme, Nokian patenttiliiketoiminnasta vastaava johtaja Ilkka Rahnasto sanoi tiedotteessa viime viikolla.

Tuorein veto riidassa on se, että Apple veti Nokian omistaman Withingsin tuotteet pois verkkokaupastaan. Withings valmistaa langatonta verkkoa hyödyntäviä vaakoja sekä muita digitaalisia terveys- ja kuntoilutuotteita.

Ajankohdalla on väliä. Nokia ja Apple riitelivät jo vuonna 2009 Nokian patenteista. Tuolloin Nokia oli vielä mukana kännykkäbisneksessä laitevalmistajana, ja yhtiöt haastoivat toisensa oikeuteen. Vuonna 2011 yritykset saivat sovittua riitansa ja Apple suostui lisensoimaan Nokian patentteja.

Tämä sopimus päättyy joulukuun 31. päivänä eli lauantaina. Nokia haluaa Applen jatkavan lisensointimaksujaan, Apple pitää Nokian asettamaa hintaa liian korkeana.

Mikä on kohtuullinen korvaus jo kehitetystä teknologiasta?

Apple yrittää siis päästä patenttilisensseistä mahdollisimman pienillä korvauksilla ja Nokia yrittää maksimoida lisenssitulonsa. Nokian oman arvion mukaan yhtiö voisi odottaa saavansa Applelta noin 150 miljoonaa miljoonaa euroa vuodessa lisenssituloja.

Kahden yhtiön välisen sovun hakemisen lisäksi Nokian ja Applen nykyisellä patenttikiistalla voi olla kuitenkin myös paljon kauaskantoisempia seurauksia.

Nokian ja Applen riidassa on oleellisessa osassa kysymys siitä, mikä on kohtuullinen korvaus Nokian kehittämän teknologian käyttämisestä. Kysymys kiinnostaa myös muita kännykkäteknologiaa kehittäneitä yrityksiä, sillä älypuhelinten käyttämää oleellista teknologiaa on kehitetty – ja patenteilla suojattu – vuosien ja vuosikymmenten ajan.

– Koko televiestintämaailman malli on vaarassa, jos kehitetystä teknologiasta ei saada reilua korvausta. Kaikkien kanssa jaettavaa teknologiaa kehittäville pioneereille on luotava oikeanlaiset insentiivit, sanoo Ericssonin Gustav Brismark New York Timesin haastattelussa.

Myös Ericssonilla oli pitkäikäinen kiista Applen kanssa, kunnes yhtiöt pääsivät viime vuonna sopuun.