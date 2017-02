Verkkoyhtiö Nokia aikoo ostaa ohjelmistoyhtiö Comptelin. Comptelin hallitus suosittelee ostotarjouksen hyväksymistä.

Nokia tarjoaa Comptelista noin 347:ää miljoonaa euroa. Nokia perustelee ostoaiettaan ohjelmistostrategiansa edistämisellä.

Suomalaisella Comptelilla on yli 800 työntekijää 32 maassa. Comptelin alustava liikevaihto oli viime vuonna noin 100 miljoonaa euroa ja liikevoitto noin 11 miljoonaa euroa. Comptelin hallitus on arvioinut yhtiön liikevaihdon kasvavan tänä vuonna kaksinumeroisella kasvuprosentilla.

Comptelin mukaan sen ohjelmistot käsittelevät päivittäin yli 20 prosenttia maailman mobiilikäyttödatasta.

Johtaja Bhaskar Gortin mukaan Nokia on sitoutunut rakentamaan ohjelmistoliiketoimintaansa ja tukee sitoutumistaan strategisilla investoinneilla.

- Comptelin oston ajoitus on tärkeää, koska asiakkaamme ovat muuttamassa tapaansa, jolla he rakentavat ja hallinnoivat verkkojaan. He tarvitsevat ohjelmistoja tarjotakseen enemmän tietoa, automatisoidakseen operaatioitaan enemmän ja realisoidakseen tehokkuushyötyjä, joita virtualisointi lupaa, Gorti sanoo Nokian tiedotteessa.

Comptelin toimitusjohtaja Juhani Hintikan mukaan Nokia ja Comptel loisivat yhdessä ketterän ja innovatiivisen toimijan, joka voisi tasaväkisesti haastaa nykyiset toimialajohtajat.

Comptelin hallituksen puheenjohtajan Pertti Ervin mukaan Nokian globaali ulottuvuus, brändin vahvuus ja ristiinmyyntimahdollisuudet hyödyttäisivät Comptelin toimintaa.

- Comptelin liiketoiminnan yhdistäminen Nokian kanssa tarjoaisi sekä Comptelin että Nokian asiakkaille laajemman ja innovatiivisemman ohjelmistotuotevalikoiman, joka parantaisi yhdistetyn liiketoimintayksikön kilpailukykyä erityisesti suurempien asiakkaiden silmissä, Ervi sanoo tiedotteessa.