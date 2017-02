Next Games suunnittelee listautumista First North -markkinapaikalle

Suomalainen mobiilipeliyhtiö Next Games suunnittelee listautumista First North Finland -markkinapaikalle. Next Games on oman alansa ensimmäinen listautumista suunnitteleva yhtiö Suomessa.

Next Games on lisensoituihin peleihin keskittyvä mobiilipelien kehittäjä ja julkaisija. Yhtiön The Walking Dead: No Man's Land -mobiilipeliä on ladattu 16 miljoonaa kertaa. Ensijulkaisunsa yhteydessä lokakuussa 2015 The Walking Dead: No Man's Land nousi Yhdysvalloissa Applen App Store -sovelluskaupan ladatuimmaksi ilmaissovellukseksi. Tämän jälkeen se on noussut Yhdysvaltojen 50 eniten tuottaneen pelin joukkoon App Storen iPhone-pelien listauksessa.