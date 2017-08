Neste on ottanut tavoitteeksi valmistaa muoveja uusiutuvista raaka-aineista. Tavoitteena on korvata öljy muovien raaka-aineena. Nesteen mukaan uusiutuvien muovien valmistusta on jo testattu.

Uusiutuvien raaka-aineiden käyttö on mahdollista myös liuottimien, maalien ja lukuisien muiden kemianteollisuuden tuotteiden valmistuksessa.

Uusiutuva biodiesel tuo Nesteelle jo noin puolet yhtiön liikevoitosta.