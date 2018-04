Musiikkipalvelu Spotify lähtee pörssiin New Yorkissa

Ruotsissa perustettu musiikkipalvelu Spotify listautuu tänään Wall Streetin NYSE-pörssissä. Osakkeelle ei ole määritelty antihintaa, vaan osakkeen kurssi määräytyy suoraan kaupankäynnin perusteella.

Arviot yhtiön pörssiarvosta vaihtelevat 15-20 miljardin euron vaiheilla.

Spotify on ilmoittanut, että sillä on 159 miljoonaa kuukausittaista käyttäjää, joista 71 miljoonaa maksaa palvelusta. Pyrkimys on kasvattaa tilaajamääriä tänä vuonna noin kolmanneksella. Viime vuoden liikevaihto oli noin 4 miljardia euroa ja tulos 1,2 miljardia tappiolla.