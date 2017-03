MTV:n päätoimittaja ilahtui kaupallisen tv:n tuesta – pitää riskejä ”pikkuisen kaukaa haettuina”

Kaupallisen television uutistoiminnalle ehdotetaan uutta kahdeksan miljoonan euron vuosittaista tukea seuraavaksi kolmeksi vuodeksi. TV-uutisten tulevaisuutta selvittänyt työryhmä ehdottaa tukemiseen kahta eri mallia: rahaa jaettaisiin joko yksittäisiin projekteihin tai yleisemmin uutis- ja ajankohtaisohjelmien tuottamiseen.



MTV:n uutisten vastaava päätoimittaja Merja Ylä-Anttila ilahtui työryhmän ehdotuksista.



– Olen positiivisesti yllättynyt, että nähtiin myös konkreettisia mahdollisuuksia tukemiseen murrosvaiheen siltaratkaisuna. Kun katsoo miten Ruotsissa ja muissa pohjoismaissa median tukea on nostettu, niin Suomessa tämä media- tai lehdistötuki on ollut aika pientä, Ylä-Anttila toteaa.



Tuki koskisi nimenomaan televisiolähetyksiä. Tällä hetkellä kaupallisten tv-kanavien uutistoiminta tarkoittaa käytännössä MTV:n uutistoimintaa. Sen lisäksi ainoastaan Nelonen lähettää päivittäin lyhyet, Helsingin Sanomien toimittamat sähkeuutiset ja pikkukanava Alfa TV jonkin verran ajankohtaisohjelmia.



Julkisen palvelun Ylen rahoituksesta päättää eduskunta. Viime aikoina julkisuudessa on keskusteltu siitä, aiheuttaako poliitikkojen rahoitusvalta arkuutta Yleisradion uutistoiminnassa. MTV:n Ylä-Anttila ei kuitenkaan pelkää, että tukirahojen myötä sama ongelma siirtyisi myös kaupallisiin toimijoihin.



– Minun mielestäni tämän kytkeminen tähän keskusteluun on pikkuisen kaukaa haettua. Tässä on selvä malli ja ehdot ja lautakunta, joka myöntää sen.



Kansanedustaja Hjallis Harkimon (kok.) vetämä työryhmä ehdottaakin tuista päättämiseen erityistä asiantuntijalautakuntaa, joka estäisi rahanjaon politisoitumisen. Raportissa rahojen jakaminen vaaditaankin pitämään kaukana suorasta poliittisesta ohjauksesta.



Liikenne- ja viestintäministeriön asettamaan työryhmään kuuluivat Harkimon lisäksi konsultti Anu Nissinen, kansanedustaja Eero Heinäluoma (sd.) ja Ylen entinen pääjohtaja Arne Wessberg. Se jätti raporttinsa liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerille (kesk.) keskiviikkona.



Harkimon työryhmä on jatkoa viime kesänä työnsä päätökseen saaneelle Yle-työryhmälle, joka selvitti verorahoitteisen Yleisradion tulevaisuutta. Se vaati Yleä ostamaan tuotantoaan enemmän ulkopuolisilta tuotantoyhtiöltä ja päätti jäädyttää julkisen palvelun yhtiön rahoituksen kolmeksi vuodeksi.