Moni piensijoittaja halusi siivun Kossu-osaketta - Altian osakeanti ylimerkittiin

Alkoholijuomayhtiö Altian pörssilistaus kiinnosti sijoittajia. Torstaina päättynyt osakeanti ylimerkittiin, ja kaikkiaan 16 500 yleisösijoittajaa merkitsi osakkeita. Enintään 200 osaketta merkinneet yksityissijoittajat saavat kaikki merkitsemänsä osakkeet. 200 osaketta ylittävästä osuudesta saadaan 57,3 prosenttia.

Instituutiomyynnissä osakkeita myytiin lähinnä muissa Pohjoismaissa ja Britanniassa.

Osakkeiden lopullinen myyntihinta asettui 7,50 euroon, mikä on listautumisannin haarukan alemmassa päässä. Hintatason määrittelivät institutionaaliset sijoittajat.

Valtiolle on jäämässä noin 36 prosentin osuus yhtiöstä. Suomalaisille yksityissijoittajille tulee noin 17 prosentin osuus ja institutionaalisille sijoittajille 47 prosenttia.

Yhtiön markkina-arvoksi tulee listauksen jälkeen 271 miljoonaa euroa, joten Altiasta tulee Helsingin pörssiin keskisuuri yhtiö. Kiinnostus piensijoittajien keskuudessa on ollut vilkasta, mutta suosituimpien kansanosakkeiden listalle Altialla on vielä matkaa.

Valtion omistajaohjauksesta vastaava elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) oli ilahtunut kotimaisten sijoittajien aktiivisesta osallistumisesta.

- Yhtiön liiketoiminnan perusta on Suomessa, kotimaisissa raaka-aineissa ja tuotannossa. Paikannimet Rajamäki ja Koskenkorva kiteyttävät yhtiön tärkeimmät tuotantolaitokset ja laajan sopimusviljelijäverkoston, Lintilä sanoi tiedotteessa.

Altian pörssilistausta perusteltiin sillä, että yhtiö toimii kansainvälisen kilpailun piirissä. Arvio on, että listattuna yhtiönä Altialla on paremmat mahdollisuudet vastata kilpailuun. Perinteisten Koskenkorvan ja Jaloviinan lisäksi Altialla on valikoimassaan useita muitakin tuotemerkkejä, kuten Blossan glögit, Chill Out -viinit ja Larsen-konjakki.

Altia työllistää noin 700 ihmistä, ja yhtiön liikevaihto oli viime vuonna 360 miljoonaa euroa. Kaupankäynti osakkeella alkaa pre-listalla perjantaina ja pörssin päälistalla ensi tiistaina.