Ministeri Lintilä: "Siirrymme akkuvetoiseen yhteiskuntaan" – valtio kokoaa kaivosomistukset yhteen uuteen yhtiöön

Elinkeinoministeri Mika Lintilän mukaan uuden yhtiön perustaminen on signaali ulkomaalaisille akkuvalmistajille. Mielenkiinto Suomea kohtaan on erittäin kova.

Talouspoliittinen ministerivaliokunta puoltaa sitä, että valtio keskittää kaivostoimialaan liittyvät sijoituksensa uuteen omistus- ja kehitysyhtiöön. Uusi yhtiö muodostuu Terrafame Group Oy:stä, joka vaihtaa nimensä Suomen Malmijalostus Oy:ksi.

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) sanoo Lännen Medialle, että ulkomaalaisten akkuvalmistajien mielenkiinto Suomea kohtaan on erittäin kova.

Hallituksella ei ole tällä hetkellä linjauksia valtion omistajaosuuksien kasvattamisesta kaivostoimialan yhtiöissä.

– Valtiolla on halu viedä akkuklusteria ja kaivostoimintaa eteenpäin. Tämä on myös ulkomaisille toimijoille selkeä signaali, että Suomeen kannattaa investoida. Maailmalla usein törmään siihen, että kysytään, mikä valtion suhtautuminen on, Lintilä sanoo.

Hän odottaa eniten investointeja puhtaan akkutekniikan ja akkutuotannon puolelle. Kaivostoiminnan osalta tilanne on hyvä.

Lintilän mukaan valtiolla on Terrafamen lisäksi sijoituksia Ferrovanissa, Keliberissä ja Sotkamon Silverissä.

– Silver ei tuota sinällään akkumineraaleja, mutta koko kaivostoiminta laitetaan yhteen paikkaan. Valtiolla ei ole enää hajanaisia sijoituksia, vaan ne keskitetään Suomen Malminjalostus Oy:n alle. Tämä on yksi osa vahvan akkuklusterin rakentamiseen.

Suomesta koko tuotantoketjun kärki

Valtion omistusten keskittämisen taustalla on globaali liikenteen sähköistymisen trendi, joka lisää metallien tarvetta kaikkialla maailmassa. Sähköautojen määrän ennustetaan kasvavan jyrkästi tulevien vuosien aikana.

Akuissa käytettäviä raaka-aineita ovat muun muassa nikkeli, koboltti, mangaani ja litium.

– Olemme siirtymässä entistä enemmän akkuvetoiseen yhteiskuntaan, mikä sisältää liikenteen, tiedonvälityksen ja energian varastoinnin. Suomella on poikkeuksellisen hyvät mahdollisuudet olla akkuteknologian ja koko tuotantoketjun kärki, Lintilä sanoo.

Suomen maaperässä on keskeiset akkuihin tarvittavat mineraalit, jalostustoimintaa, energiaosaamista ja komponenttituotantoa, joka usein unohtuu.

Lintilä kehuu kotiseutunsa Pohjanmaan näkymiä. Kaustisella on Keliberin litiumkaivoshanke, Kokkolassa on Pohjoismaiden suurin epäorgaanisen kemian osaamiskeskus ja Vaasa tunnetaan maailmalla energiaosaamisesta.

– Kokonaistilanne on hyvä. Pystymme tuottamaan ja jalostamaan kaikki keskeiset mineraalit Sotkamon ja Harjavallan välillä jo nyt. Isossa kuvassa tarkoitus on saada työpaikkoja, verotuloja ja vientieuroja.

"Kotimaista jalostusarvoa on nostettava"

Ministerin mielestä Suomen pitää pystyä hyödyntämään enemmän omia mineraalejaan ja kotimaista jalostusarvoa on nostettava.

– Me emme saa päästää tilannetta siihen, että mineraalit luovutetaan täällä pois ja ne jalostetaan ja viedään akkuasteelle jossain muualla. Toimintaa pitää saada Suomeen.

– Olemme aina puhuneet siitä, että päästämme suomalaisen puun pöllinä maailmalle eikä siitä tehdä tanskalaiseen tyyliin designhuonekaluja. Mineraaleissa on vähän sama ongelma, Lintilä sanoo.

Eurooppaan tulee arvioiden mukaan tulevaisuudessa 10–12 akkutehdasta, ja Suomi tavoittelee myös miljardiluokan investointeja maahan. Kaivostoiminta työllistää jo tuhansia ihmisiä ja saman kokoluokan hankkeita on vireillä.

– Jos Suomeen tulisi varsinainen akkutehdas, siinä puhuttaisiin sadoista työpaikoista ja rakentamisvaiheessa varmaan tuhansista, Lintilä arvioi.

Juttua korjattu 16:42: Mika Lintilä on elinkeinoministeri, ei työ- ja elinkeinoministeri, kuten jutussa aiemmin virheellisesti kerrottiin.